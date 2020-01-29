北橫關口舊百吉隧道 難掩歷史風華

桃園市新百吉隧道為通往北橫必經，而位於一旁的「舊百吉隧道」從清朝開始是大溪區進角板山重要關口；隨新隧道完工，舊隧道已為尋幽遊憩步道，歷史風華依舊。

復興區風光秀麗，原住民族以泰雅族居多，從大溪經復興到宜蘭縣，旅人可感受遠離塵囂的濃濃原鄉風貌；山巒美與各式前往宜蘭的指標逐一顯現，開展「北橫之旅」。

北橫風景線分3段，包括大溪老街到兩蔣文化園區、角板山風景區與上巴陵拉拉山自然風貌，新百吉隧道介於前2個主要區段間，貫穿北橫必經，大多數人開車急行，易忽略隧道歷史。

隱身在新百吉隧道旁的「舊百吉隧道」長約343公尺、寬4.5公尺，如今成為山友健行休憩處，平日少有人潮，隧道內除簡單修整，兩側出口記載塵封的歷史。

住復興的桃園市政府原住民族行政局教育文化科長簡善謙告訴中央社記者，舊百吉隧道附近「百吉地區」舊稱八結，從清朝就是大溪進角板山、後山重要關口，公元1944年由日本人開闢成具人行、防空與疏散功用，直到1993年新百吉隧道雙向通車，舊隧道才功成身退。

簡善謙說，舊百吉隧道經整修，2007年重新以遊憩步道方式開放，成為尋幽覽勝步道。

山友張玉玲說，舊百吉隧道歷史性高於覽勝，對急行進山區的都市人而言，往往容易遭忽略，卻掩蓋不住昔日交通樞紐角色。

隧道內空氣清涼，有時靜到可聽到山泉滴地聲，連山友倚著柺杖敲打地面聲也清晰迴繞，悠遠深長，冬季則難掩寒意。

北橫沿路風光美不勝收，夏季有巴陵橋高空彈跳、小烏來宇內溪與後慈湖賞螢火蟲，冬季有一連串賞櫻旅行，這些都須經百吉地區。

大溪百年歷史建築「源古本舖」負責人古正君將老房化身獨具特色文化空間，結合文化創意、木藝、插畫、手作、設計藝術與音樂等元素，在大溪逐漸形成微文創市集。

古正君接受中央社記者訪問表示，大溪和平老街百年前因臨大漢溪河港碼頭，商船往來相當繁榮，附近成為旅客下榻棲身地，當時許多客棧、商家聚集。山區資源要送到碼頭，都要經百吉隧道，「從河岸到市集，只有老一輩的人才能細數家珍」。

春節輕旅行大溪老街，如果想深入山區感受靜謐，須穿越百吉到角板山；要感受雲霧故鄉，須繼續續往上到拉拉山或貫穿北橫到宜蘭，這時別忘了斑駁的「舊百吉隧道」是昔日商人從原鄉採集物資，輸送到平地的必經之地。