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路平了！竹縣推「路平專案」今年再編列1.7億改善

2020-01-29 10:10聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣政府去年底投入1.7億啟動「路平專案」，改善13鄉鎮58處路段、共41.3公里。縣長楊文科表示，縣府持續改善長期「路不平」道路，從99年至去年每年編列經費，改善道路長達458.65公里、調降8998座人孔蓋，而縣府今年也編列1.7億元執行「路平專案」，守護用路人安全。

縣府工務處長林鶴斯表示，去年的路平專案在今年元旦前皆已陸續完工，為降低施工期間對交通衝擊，在交通流量大易造成交通壅塞路段，如興隆路三段、縣道122線竹東段及120線竹北段等，皆採夜間或假日施工，以避開平日上、下班車潮。

施工內容包括「路基改善」，針對路基不良路段以拌合水泥強化基底，避免路基軟弱而沉陷破壞，以延長道路使用的年限；道路若屬重車往來密集路段，則使用瀝青混凝土的「粗粒料級配」，減少路面車轍變形。

另外，還有「人手孔下地工程」，配合人手孔下地後重新測量調整適當高程，恢復道路路面應有的縱橫坡度；為提高路壽命，在鋪面銜接處加強噴灑黏油，避免日後產生縱向裂縫或滲水、產生坑洞、路面破壞等情形，並加強鋪面黏結，提高鋪面承載力。

工務處表示，今年縣府也持續編列1.7億元自籌款用於「路平專案」，將針對縣內13鄉鎮道路不平整、使用年限將近的道路及人孔蓋銜接處凹凸不平處繼續提出計畫改善。

工程完工後都會由TAF財團法人全國認證基金會所認證的合格實驗室，針對完工道路進行平坦度、厚度、壓實度進行檢驗。工務處也推出「路平專案影片」，歡迎民眾到youtube搜尋觀看「檢驗」施工品質。

新竹縣政府去年底投入1.7億啟動「路平專案」，改善13鄉鎮58處路段、共41.3...
新竹縣政府去年底投入1.7億啟動「路平專案」，改善13鄉鎮58處路段、共41.3公里。記者陳斯穎／攝影
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路平專案新竹楊文科

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