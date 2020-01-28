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新竹市區公車加裝輔助鏡 安全升級防死角

2020-01-28 13:42聯合報 記者張雅婷／新竹即時報導

大型車輛死角多，行駛中一不小心就可能造成傷害。新竹市府為提升市區客運大客車行駛的安全性，自去年11月起提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助。目前全市82輛車市區公車都已安裝完成，兩面鏡子「小兵立大功」，大幅提升行車安全。

新竹市長林智堅表示，大型車輛死角多，尤其車輛前方以及轉彎時的內輪差，隨時可能發生危險，加上市區行人眾多，因此請交通處研議，加強市區公車的安全性，保障行人的安全。

交通處表示，補助的項目有2種，分別是車輛左方的超廣角凸透鏡面貼（玻璃貼附凸透鏡），補足左側A柱視線死角，並將右側B柱外原直徑10公分的照地鏡，改為直徑20公分的廣角照地鏡，對司機來說，加大了車前、車側的視角，原本的死角都能夠看得清楚，提升整體安全性。

根據交通處統計，市區公車含備用車共82輛，此次申請補助共68輛車，每輛車補助350元，另有14輛車由客運業者自行安裝設備，雖然補助金額花費不高，但可明顯提升司機視角。

駕駛市區公車十多年的陳先生表示，開大型車死角很多、壓力很大，現在開車視角比之前好很多，工作時也較安心。經常搭公車的林小姐表示，很支持市府補助有關安全提升的設備，這樣對搭車的人及行人的安全都有保障。

新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，...
新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，包含超廣角凸透鏡面貼，解決司機左側A柱視線死角；增加窗外的廣角照地鏡，改善被右側B柱擋住的視野。圖／新竹市府提供
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新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，...
新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，包含超廣角凸透鏡面貼，解決司機左側A柱視線死角；增加窗外的廣角照地鏡，改善被右側B柱擋住的視野。圖／新竹市府提供
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新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，...
新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，包含超廣角凸透鏡面貼，解決司機左側A柱視線死角；增加窗外的廣角照地鏡，改善被右側B柱擋住的視野。圖／新竹市府提供
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新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，...
新竹市府提升市區客運大客車行駛的安全性，提供市區客運大客車「車輛安全設備」補助，包含超廣角凸透鏡面貼，解決司機左側A柱視線死角；增加窗外的廣角照地鏡，改善被右側B柱擋住的視野。圖／新竹市府提供
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公車新竹林智堅

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