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武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

「商人不應賺災難錢」他免費送里民3萬片口罩

2020-01-28 11:42聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

大陸武漢肺炎疫情嚴峻，台灣風聲鶴唳，生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗回饋地方，今天上午在苗栗縣竹南鎮免費發送山佳里、龍山里、天文里、龍鳳里民，共3萬片口罩。

林泉宗在臉書貼文說，近來一直聽到鄰居說買不到口罩，要不就是賣價高到離譜，商人不應在此時賺災難錢。他說，送口罩不是要炫耀，而是要請相關廠商與藥局，能夠取財有道，莫賺災難錢，僅此綿力期望竹南一切安好。

今天民眾扶老攜幼大排長龍領取，苗栗縣議員陳碧華、竹南鎮長方進興等人都到場，大讚林泉宗的善舉。

生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗今天上午免費發送3萬片口罩，地方民眾扶...
生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗今天上午免費發送3萬片口罩，地方民眾扶老攜幼領取。記者范榮達／攝影
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生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗今天上午免費發送3萬片口罩，地方民眾扶...
生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗今天上午免費發送3萬片口罩，地方民眾扶老攜幼領取。記者范榮達／攝影
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生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗今天上午免費發送3萬片口罩，地方民眾扶...
生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗今天上午免費發送3萬片口罩，地方民眾扶老攜幼領取。記者范榮達／攝影
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