「商人不應賺災難錢」他免費送里民3萬片口罩

大陸武漢肺炎疫情嚴峻，台灣風聲鶴唳，生技業者苗栗縣西藥商業同業公會理事長林泉宗回饋地方，今天上午在苗栗縣竹南鎮免費發送山佳里、龍山里、天文里、龍鳳里民，共3萬片口罩。

林泉宗在臉書貼文說，近來一直聽到鄰居說買不到口罩，要不就是賣價高到離譜，商人不應在此時賺災難錢。他說，送口罩不是要炫耀，而是要請相關廠商與藥局，能夠取財有道，莫賺災難錢，僅此綿力期望竹南一切安好。