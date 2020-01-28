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春遊十二寮大埤 地景藝術沉睡巨人現身

2020-01-28 10:39中央社 新竹縣28日電

新竹縣政府邀6名印尼藝術家在峨眉鄉十二寮大埤湖中打造地景藝術，其中竹編打造半躺半臥人像「懶散時光」，如沉睡巨人般靜置湖中心，民眾新春期間造訪，將可感受秘境風情。

踏上通往十二寮入口的竹49線，映入眼簾的是橋上作品「換日線」，以鮮明色塊彩繪一條條分界線，如切開時空場域，象徵劃開忙碌與慢活，隔絕紛擾。

沉睡巨人半躺半臥在湖中，聯合創作這個特殊竹編人像作品的印尼藝術藝術家團隊回收材料、廢棄物與竹子等編織製作，寓意是提醒觀看者，當人類過於懶散，忘記善待自然環境，或許有天終將被大自然吞沒。

印尼藝術團隊也打造作品「流逝的時光」，以枕木、南方松打造成隧道般空間，內部擺有印尼竹製樂器；團隊表示，環境教育融入藝術創作，寓意人因各種意識形態等而分化，未來終將一起面對全球暖化等環境問題。

此外，佇立在十二寮小埤塘旁的作品「拾光走廊」秉持零廢棄物創作精神，用回收廢棄車輪、瓶蓋等製作，造型像路牌，打造成拾光支柱；藝術家陳彥廷說，柱上扇葉因風而旋轉，墜飾由風而搖曳，行人駐足，感受悠閒環境。

至於作品「輔娘持光」，藝術家周伯彥表示，以零廢棄製作展現「愛物惜物」客家精神，象徵早期客家女性嫁為人婦後，不只是輔助，更有舉足輕重角色與地位。外型以金屬打造，結合天然植物材質，內部打光，呈現堅毅又柔軟的現代客家女性形象。

印尼藝術家新竹

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