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身障兒化身照服員 暖心伴長輩共成長

2020-01-27 14:59聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

身障兒走進長照機構擔任照顧服務員，陪伴長輩，藉由世代共融，彼此互相學習及成長。圖...
身障兒走進長照機構擔任照顧服務員，陪伴長輩，藉由世代共融，彼此互相學習及成長。圖／新竹市政府提供
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為了能讓長輩在地健康安老，新竹市政府積極推動長照服務網絡，衛生局媒合財團法人天主教耶穌會新竹社會服務中心與財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會服務合作，讓同樣是弱勢的身障兒走進小規模多機能的長照機構擔任照顧服務員，陪伴長輩，藉由世代共融，彼此互相學習及成長。

衛生局表示，小瑋是一名內向害羞的唐寶寶，平時沉默寡言，鮮少露出笑容，工作人員與家屬都很擔心他的人際互動狀況，但第一次參加陪伴活動時，一位個性活潑的張爺爺會主動帶著小瑋一起活動，讓小瑋增加與人互動的信心，心胸更加開闊敢與人相處，現在可以開心的到秋霖園與長輩們互動，主動服務長輩；張爺爺表示，長輩透過這群大朋友的陪伴，為晚年生活中找到不一樣的色彩，對雙方的人生都產生正向與不同的變化。

衛生局長王宗曦表示，市府的小規模多機能服務方案，平日白天由社服中心的司機至家中將失能失智長輩接送至日照中心參與活動，讓家屬免於交通往返的奔波，而當家屬有臨托需求時，也可提供長者從日間照顧延續至夜間的臨時住宿服務，讓長輩在熟悉的專業照顧服務員陪伴下，享有生活照顧、餐飲、服藥、沐浴、活動安排及住宿等照顧服務。

衛生局指出，若有長期照顧需求的家庭，可向新竹市長期照顧管理中心提出申請，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，會按失能等級與身分福利別予以補助。民眾若有需求，可洽詢新竹市衛生局長期照顧科，電話03-5355283或撥打免付費長照專線1966。

衛生局新竹長照

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