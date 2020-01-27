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新竹走春好去處 豆腐岩四季白天夜晚都美麗

2020-01-27 13:45中央社 新竹市27日電

新竹有許多得天獨厚地理環境，除沙丘、紅樹林等自然美景，還有一處原本不是觀光用途，近年卻成為民眾拍照、打卡的知名景點，那就是位於頭前溪畔的「豆腐岩」。

位於新竹縣、市交接的頭前溪畔豆腐岩其實是人工消波塊，每個高約2公尺，在頭前溪流域有好幾處，每當漲潮、豐水期或颱風、大雨後，頭前溪水位高漲，流速變得湍急，豆腐岩能減緩溪水沖刷力道，穩定河床坡度。

豐水期的豆腐岩會被溪水覆蓋，看起來就像一塊塊泡在水裡洗淨的豆腐，形成有趣景象；許多原本方正的豆腐岩，長時間被溪水沖刷，失去稜角、變圓潤許多，讓民眾看見大自然力量，也有網友稱讚這是媲美電影「你的名字」的美麗景點。

被列為打卡熱點的豆腐岩位在新竹市千甲里到新竹縣竹北市東平里紅樹林球場間，民眾透過導航即可到達，一旁還有免費停車區，相當方便。

攝影師林清華告訴中央社記者，豆腐岩在不同時段會有各種樣貌，白天時的豆腐岩搭配湛藍天空，可拍出俐落且有生命力的攝影作品；傍晚時，頭前溪北岸高樓燈光會倒映水面，可拍到虛幻飄渺的作品，非常浪漫。

林清華表示，豆腐岩是四季都適合前往的景點，溪水乾涸期，民眾可站立或跳躍在豆腐岩間，從北岸走到南岸；豐水期或大雨後溪水高漲，豆腐岩被溪水覆蓋，不可行走，但很適合在岸邊拍美麗照片。

新竹攝影紅樹林

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