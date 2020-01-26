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大平紅橋古樸典雅 春遊桃園美拍正夯

2020-01-26 14:21中央社 桃園26日電

桃園市龍潭區大平紅橋古樸優美紅磚造型，成為近年熱門打卡景點，附近更有活魚、櫻花隧道與親水公園等，兼具人文、美食及自然景觀特色，民眾可規劃春節半日遊輕旅行。

大平紅橋建於日治時期（公元1923年），紅磚構造，由太平、三坑村民發起興建，在庄役場（區公所）補助配合鄉民捐款及日本人捐贈下，由大倉組營造場興建，採用與桃園大圳工事相同的清水磚。橋身長約10餘公尺，跨越打鐵坑溪，曾是大平村民對外主要聯絡道，共設5座橋拱，造型優雅，目前依然完整如初。

由於興建時採石灰膏摻糯米固定紅磚，老一輩人又稱為「紅橋」或「糯米橋」。

近80歲的居民徐春松接受中央社記者訪問表示，大平紅橋的記憶從7、8歲開始，每天一早飯後就牽牛到溪邊吃草、泡水，小孩們就在溪旁玩耍、烤地瓜，那時大家還會在紅磚上打出一個個的洞，一群小鬼就一個接一個從溪裡爬到橋上，再順著邊坡滑回溪中。

徐春松說，溪水下游還有一處較深水潭，大夥兒總開玩笑嚷嚷「我沒有米吃、沒有錢用，我去死一死好了」，隨後就往水裡跳，一群小鬼笑成一團；早年物質匱乏時代，「大平紅橋就是我們的水上遊樂園」，現代人恐怕很難想像。

龍潭區公所專員、地方文史工作者徐榮俊告訴中央社記者，青山紅橋襯藍天，已成為旅遊、拍照熱門景點，但橋身部分紅磚已龜裂，桃園市政府文化局計劃以復舊如舊方式修復。大平紅橋沒欄杆，呼籲遊客注意安全，想拍網美照不妨把握清晨曙光及晚霞夕照，最能襯托紅橋美。

他建議民眾可開車規劃半日遊行程，品嚐在地活魚餐廳一魚多吃美味，或散步、租自行車等方式遍覽附近山光水色，也可到三坑老街享受菜包、粄條與牛汶水等道地客家滋味，附近還有石門大圳櫻花隧道等景點，是輕旅行好選擇。

櫻花文史工作者修復

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