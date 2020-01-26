防範武漢肺炎 鄭文燦視察國境專責醫院

桃園市長鄭文燦今天中午前往平鎮聯新國際醫院，視察醫院防疫動線及慰問醫療人員，鄭文燦表示，桃園市轄內有桃園國際機場，為國內防疫的第一線，市府全力配合並協助中央流行疫情指揮中心針對機場入境檢疫出現疑似症狀的個案，進行相關後送就醫診治。

聯新國際醫院是負責桃園國際機場的國際醫療單位，也在機場設置發燒篩檢站，如往來旅客在篩檢站體溫量測結果超過38度，將依指引後續處置，桃園市11家急救責任醫院，亦依循嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處置流程進行通報、採檢、隔離治療、疫情調查等防疫工作，嚴謹控制各項風險，全面防疫。

鄭文燦指出，目前往來中港澳地區的入境旅客，皆須在機場進行發燒篩檢，並進行健康追蹤關懷14天，而桃園市11家急救責任醫院在防疫應變機制、隔離措施及動線規劃、人力調度、教育訓練與物資儲備已完成整備工作，轄下隔離及加護病床數量約有615床，口罩也約有10萬個，整體床位與口罩數量是足夠的，可充分供應防疫所需，整備作業完整，要達成防疫滴水不漏。

鄭文燦提到，武漢肺炎疫情持續在中國擴散，疫情快速且範圍擴大中，不少城市皆已封城，顯示疫情應達社區傳染階段。台灣目前有3例武漢肺炎個案，對此，中央與地方政府以最高標準面對武漢肺炎的防疫工作，全面啟動應變機制及醫護人力調度。而作為國境第一線的桃園，機場尤其不能失守，市府也會全力配合中央政府在機場內的各項防疫作為，動員醫護能量提供支援。