影／馬英九23度赴馬家庄祭祖 防疫示範拱手不握手

前總統馬英九在今天大年初二，第23度到苗栗縣通霄鎮馬家庄祭祖，雖然上午雨勢不停，還是吸引不少民眾、馬迷，冒雨撐傘前來領取馬英九贈送的鼠年祈福卡、合影留念。

馬英九從法務部長任內開始到通霄馬家庄祭祖，僅2018年初「破例」一次未「回娘家」；今天上午8點20分，馬英九再度在大年初二回到馬家庄祭祖，上午雨勢不小，到場等候領取福卡的馬迷，有些來自外縣市，在簷下耐心等候馬英九到來。

苗栗縣長徐耀昌率縣府主管迎接馬英九，國民黨立委陳超明、徐志榮也專程陪同，世界馬氏宗親總會馬家庄祭祖團也由會長馬潮帶領參與祭祖。

今年春節前爆發武漢肺炎疫情，馬英九戴口罩現身，並以拱手禮代替往年的握手，針對媒體詢問，馬英九強調目前在大陸疫情愈來愈嚴重，有40多人死亡，且世界已有13個國家地區「淪陷」，防疫要「料敵從寬、禦敵從嚴」，這是過去防疫工作得到的教訓，在公共場合戴口罩、不握手、勤洗手，這是公眾人物該有的示範及社會責任。

媒體也詢問立委江啟臣宣布參選國民黨主席一事，馬英九答覆「樂觀其成」。