初二壞天氣！ 湖口好客文創園區免費室內景點公開

今天是大年初二，受鋒面通過影響，天氣明顯轉差，全台都有雨，影響出外走春興致，新竹縣湖口好客文創園區有室內、外景點，園區仿老街建築，內有不少客家文化古物、小朋友最愛的DIY活動，還能體驗客家古禮服，仿佛穿越到舊時代，昨天新竹午後下雨，仍有不少民眾撐傘前往湖口好客文創園區，在室內逛逛、打卡拍照，相當熱鬧。

湖口好客文創園區面積3723坪(1.23公頃)，新竹縣湖口鄉農會歷經十餘年的籌劃興建，2018年成立，建造了兩幢拱形街屋和兩座客家圓樓建築，園區內室內一樓是客家民俗古禮堂、農業文化交流廳及HA咖啡，其中HA咖啡是一家既有時代風味又不失現代文藝氣息的小空間，吸引不少民眾前來。

二樓則有研習會議之傳藝教室與國際會議廳、義民廳、創意課程教學，也有小朋友最愛的DIY活動，其中二樓的體驗客家古禮服，體驗價100元。

後方有棟客家圓樓，內有精緻袖珍的記憶拼圖館，一旁則有農產交流的農村社區小舖。園區不太，約可逛一個小時，但每一磚瓦街角、漏窗景牆，陳述著客家農村百年人文故事，具有意義。

湖口鄉農會表示，湖口好客文創園區「新春來做客，好客陪你慶鼠年」活動。初二到初五「好運就鼠你」，在農會小舖消費滿500元可丟骰子比大小，贏家抽紅包。初五「數不完的好運」請來新竹聯豐龍獅戰鼓團熱鬧表演迎新年。

好客文創園區地址：新竹縣湖口鄉中平路一段510號

春節營業時間：初一～五『9:00-18:00』