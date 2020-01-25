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媽祖家變浪漫！國際獎大師設計燈光 香山天后宮夜晚美

2020-01-25 10:19聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

繼去年投入2千萬進行改造工程，新竹市政府再邀請國際大獎肯定的設計師黃暖晰操刀，為香山天后宮設計燈光，當地居民紛紛驚喜直呼「媽祖的家變美了」，成為夜晚散步好去處。

竹市府民政處長倪冠勛指出，香山天后宮為百年古剎，2004年登錄為新竹市歷史建築，供奉主神為媽祖，面朝大海，象徵護佑出海人航程平安順利，此次邀請數度獲國際大獎的設計師黃暖晰操刀，點亮香山天后宮，營造出溫暖質樸的光環境。

新竹市長林智堅說，市府去年投入2086萬，將柏油鋪面刨除，用石板重新鋪設廟埕廣場，並進行電桿地下化，解決長久電線雜亂遮蔽歷史建築正面景觀問題，讓視線更開闊，如今更透過光環境的營造，讓香山天后宮夜晚也能呈現嶄新面貌，更帶出媽祖溫暖人心的形象。

民政處表示，香山天后宮原本僅有燈籠作為光源，每到夜晚就視線不佳，看不清楚建築本體，市府特別邀請數度獲國際大獎的設計師黃暖晰進行設計，運用減法哲學、融入晝光，讓香山天后宮夜晚更加突顯古蹟之美，增添浪漫氛圍。

民政處表示，在夜間展現歷史學，建築之美的原本風貌，同時以人的視角出發，照明將視線帶到門面的紅燈籠和門神畫像，再到宮內匾額與雕樑畫棟的神龕，恭敬心情油然而生。抬起頭仰望屋簷被照亮的朱黃琉璃瓦、剪粘與寶塔神龍，似乎耳邊呼嘯的海風小了點，溫暖在心中漾開。

香山天后宮總幹事張文雄表示，自己原本對照明的認知，就是發光發亮，但在光環境改造之後，發現照明能夠溫暖信眾內心，看著燈光交織在廟簷屋瓦，心中的感動油然而生，非常感謝市府的規劃與協助，讓香山天后宮的燈光在夜間緩緩亮起，如同香山天后宮的歷史一般，將在市府的改造之下再現風華。

林智堅表示，香山天后宮經改造光環境後，白天可欣賞古蹟之美，夜晚則可享受浪漫氛圍，他上任來積極建設香山，設立YouBike站點香山火車站、三姓橋火車站、元培醫事科技大學、香山國小、和平公園、大庄國小等6站，民眾可結合92歲香山火車站體驗「雙鐵微旅行」，他也強調在市府努力下，青青草原、海山漁港與香山濕地都成為香山旅遊亮點，歡迎全國民眾利用過年假期來到香山，體驗結合小吃、古蹟與自然美景的小旅行。

新竹市政府再邀請國際大獎肯定的設計師黃暖晰操刀，為香山天后宮設計燈光，當地居民紛...
新竹市政府再邀請國際大獎肯定的設計師黃暖晰操刀，為香山天后宮設計燈光，當地居民紛紛驚喜直呼「媽祖的家變美了」。圖／市府提供
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抬起頭仰望屋簷被照亮的朱黃琉璃瓦、剪粘與寶塔神龍，似乎耳邊呼嘯的海風小了點，溫暖...
抬起頭仰望屋簷被照亮的朱黃琉璃瓦、剪粘與寶塔神龍，似乎耳邊呼嘯的海風小了點，溫暖在心中漾開。圖／市府提供
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市府特別邀請數度獲國際大獎的設計師黃暖晰進行設計，運用減法哲學、融入晝光，讓香山...
市府特別邀請數度獲國際大獎的設計師黃暖晰進行設計，運用減法哲學、融入晝光，讓香山天后宮夜晚更加突顯古蹟之美。圖／市府提供
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