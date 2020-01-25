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影／過年走春 蘆竹湳好采頭藝術祭 裝置藝術融入古厝

2020-01-25 00:58聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣頭份市有座擁有300歷史老社區，是還保留著50多座閩式三合院的蘆竹湳，多年來在元宵節舉辦「蘆竹湳好采頭藝術祭」，將在2月8日元宵節舉辦，即日起到4月30 日社區裝置藝術展出，不訪趁著春節假期走訪這座百年歷史老社區。

「蘆竹湳社區裝置藝術展」即日起展出到4月30日，邀請6名藝術家，還有當地幼兒園學童們一起創作，走在古厝蜿蜒小巷，感受到濃濃年味。

蘆竹湳好采頭藝術祭，以庄內傳統習俗「遶境」與兒時記憶「蘿蔔燈」為主軸，邀請大家感受「大家族」溫暖，回味小時候元宵節的熱鬧氣氛。今年邀請6名藝術家，包括倪瑞宏、洪翠娟、張博傑、陳杰蔚、陳美聿、詹昀軒，與在地幼兒園們展開裝置藝術創作，今年主題為「初心」。

社區內不時看到「路鎮Ｑ鼠」，藝術家洪翠娟創作，2020年是鼠年，設計出童趣造型Q鼠，結合蘿蔔燈，展現不同的風格，夜間點燈時映照Ｑ鼠，呈現不同的光彩效果。

走在社區中磚牆巷弄間，以蘿蔔造型的製作燈飾，藝術家陳杰蔚創作「菔照蘆竹湳」，好采頭藝術祭的主角之一，蘿蔔又稱為菜頭、蘆菔，作品設置在蘆竹湳的磚牆巷弄間，期望能照亮蘆竹湳帶來好采頭。走在古厝間，處處都有驚喜，藝術家在古厝間裝置藝術，也妝點古厝，展現新生命力。

蘆竹湳社區裝置藝術展，即日起到4月30日；夜間燈光裝置開放時間，1月23日到2月16日，晚間6點到10點；1月27日、28日（大年初三、初四）舉辦走春市集等系列活動。

蘆竹湳好采頭藝術祭在2月8日元宵節登場，當天活動豐富，包括有蘿蔔燈DIY體驗、蘿蔔燈比賽，晚間邀請風神寶寶兒童劇團演出「火焰山」。相關資訊：http://www.lznfestival.tw

蘆竹湳好采頭藝術祭，以庄內傳統習俗「遶境」與兒時記憶「蘿蔔燈」為主軸，邀請大家一...
蘆竹湳好采頭藝術祭，以庄內傳統習俗「遶境」與兒時記憶「蘿蔔燈」為主軸，邀請大家一同來趕感受「大家族」溫暖，回味小時候元宵節的熱鬧氣氛。今年主題為「初心」。記者劉星君／攝影
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「蘆竹湳好采頭藝術祭」，今年藝術祭將在2月8日舉辦，即日起到4月30 日舉辦社區...
「蘆竹湳好采頭藝術祭」，今年藝術祭將在2月8日舉辦，即日起到4月30 日舉辦社區裝置藝術，不訪趁著春節假期走訪這座百年歷史老社區。記者劉星君／攝影
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走在社區中磚牆巷弄間，以蘿蔔造型的製作燈飾，藝術家陳杰蔚創作「菔照蘆竹湳」。記者...
走在社區中磚牆巷弄間，以蘿蔔造型的製作燈飾，藝術家陳杰蔚創作「菔照蘆竹湳」。記者劉星君／攝影
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佳聲幼兒園學童創作的「曙鼠」。記者劉星君／攝影
佳聲幼兒園學童創作的「曙鼠」。記者劉星君／攝影
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藝術家張博傑創作的「ReLIGHT 351」，藉由鑲嵌玻璃工藝創作，讓原本廢棄的...
藝術家張博傑創作的「ReLIGHT 351」，藉由鑲嵌玻璃工藝創作，讓原本廢棄的材料重新成為美麗的燈具作品。記者劉星君／攝影
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裝置藝術藝術家元宵節

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