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武漢肺炎通報個案創新高增70人 疾管署今起擴大通報資格

確保春節供電穩定 台電苗栗區處出動312人次 堅守崗位

2020-01-24 15:37聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

今天是除夕，春節連假第二天，為確保苗栗春節期間供電穩定，春節假期，台電苗栗區營業處將出動312人次的人力及各種車輛與機具，堅守各崗位，以備突發狀況發生時，可以隨時出動搶修，以最快的時間恢復供電。

台電苗栗區營業處提醒，民眾若有任何用電問題，可撥打台電24小時專線服務電話1911。

確保苗栗春節期間供電穩定，春節假期，台電苗栗區營業處將出動312人次的人力及各種...
確保苗栗春節期間供電穩定，春節假期，台電苗栗區營業處將出動312人次的人力及各種車輛與機具，堅守各崗位，以備突發狀況發生時，隨時出動搶修。圖／台電苗栗區營業處提供
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確保苗栗春節期間供電穩定，春節假期，台電苗栗區營業處將出動312人次的人力及各種...
確保苗栗春節期間供電穩定，春節假期，台電苗栗區營業處將出動312人次的人力及各種車輛與機具，堅守各崗位，以備突發狀況發生時，隨時出動搶修。圖／台電苗栗區營業處提供
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台電春節連假

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