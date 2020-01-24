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台61線竹南路段 初三、初四 封閉平交路口、禁左轉

2020-01-24 12:47聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

台61線快速公路全線通車，這條CP值最高幸福公路，因無收費加上無敵海景，初估春節假期車流量大增，由於台61線快速公路，苗栗縣竹南鎮到新竹市南寮路段尚未高架，沿線設有多個路口，春節連假期間研判對竹南、新竹地區造成交通衝擊，高公局首度在1月27日（大年初三）、1月28日（大年初四），實施全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道新措施，公路總局為提升台61線主線行車效率，台61線部分路段實施平交路口封閉及禁止左轉的新措施。

苗栗縣政府工務處指出，台61線竹南到後龍為平交路口段，因屬多號誌管制路口，車流容易受號誌影響較常停等，不易續進，又因應歷年來連假收假返鄉車潮眾多，導致竹南到後龍成為經常性壅塞地點，預估1月27日（初三）及28日（初四）最為嚴重。

高公局今年首度在1月27日（初三）及28日（初四）實施全日封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道新措施，公路總局提升台61線主線行車效率，台61線部分路段實施平交路口封閉及禁止左轉的新措施。

苗栗縣政府工務處整理相關資訊，提醒用路人春節期間注意相關路況與管制措施：

●國道入口匝道：

1月27日（初三）及28日（初四）全日24小時，首次實施封閉國道3號西濱交流道北上入口匝道，實施匝道封閉期間替代道路

●封閉平交路口：

1月27日（初三）及28日（初四）下午1時至翌日1時，封閉台61線89k+670冷水坑、91k+520復興路、92k+330中美里、92k+900保福路、94k+200竹南垃圾場、101k+300苗11線大山腳路等6處平交路口。

  1月27日（初三）及28日（初四）晚上8時至翌日1時，封閉台61線87k+600苗2線崎頂平交路口。

 工務處提醒，平交路口封閉期間穿越台61線的交通需求，請確實依現場交通人員改道行駛至鄰近未封閉之路口穿越。

●禁止左轉：

1月27日（初三）及28日（初四）晚上8時至翌日1時，台61線側車道禁止左轉駛入龍江街90k+600，實施禁止左轉期間若有相關交通需求，請確實依現場交通人員改道行駛博愛街等鄰近平行道路行駛。

工務處提醒，民眾行駛在該區間，確實依沿線指示牌面及CMS資訊看板及現場交通指揮人員改道行駛，或提早行駛替代道路，避開車多壅塞路段，節省您的寶貴時間。

工務處提供相關替代道路改道路線給駕駛人參考：

●由台61線後龍匝道（里程105K）匯出，行駛台6線至國道3號後龍交流道北上。（如後龍交流道嚴重壅塞時，可至十班坑轉台1線，至尖山轉台13線續行至國道3號香山交流道北上）

●由台61線大山匝道（里程99K）匯出，行駛苗8線至國道3號大山交流道北上。（如大山交流道嚴重壅塞時，可續行苗8線轉台1線，至尖山轉台13線續行至國道3號香山交流道北上）

●由台61線竹南匝道（里程93K）匯出，行駛台1己線至國道3號竹南交流道北上。（如竹南交流道嚴重壅塞時，可續行台1己線轉台13甲線，至清寧陸橋轉台13線續行至國道3號香山交流道北上；若於西濱交流道前嚴重壅塞，請改行駛博愛街或龍江路轉台13甲線，至清寧陸橋轉台13線續行至國道3號香山交流道北上）

●由台61線香山匝道（里程83K）匯出，行駛香山聯絡道至國道3號香山交流道北上。（如香山交流道嚴重壅塞時，請續行台61線經台15線，過鳳鼻隧道後依道路指標轉入台61線繼續北上，避開國道壅塞路段）

工務處長古明弘說，春節連假期間國道、快速公路、省道部分路段及時段易壅塞，呼籲駕駛人及早規劃，避免在尖峰時刻出門，長途車輛可多利用台61線避開國道壅塞路段，短途車輛盡量行駛替代道路避開塞車路段。

工務處指出，民眾瞭解各地即時路況，國道資訊下載「高速公路1968」APP，快速公路及省道資訊請下載「幸福公路」APP查詢路況供行車參考，廣播部分請收聽警察廣播電台各地調頻頻率，確實掌握交通資訊，才能在旅途中減少壅塞暢行無阻，快樂過好年。

防範台61線春節連假車潮，苗栗縣竹南警分局成立重機交通快打小組。圖／警方提供
防範台61線春節連假車潮，苗栗縣竹南警分局成立重機交通快打小組。圖／警方提供
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苗栗縣工務處整理相關資訊，提醒用路人春節期間注意相關路況與管制措施。圖／苗栗縣政...
苗栗縣工務處整理相關資訊，提醒用路人春節期間注意相關路況與管制措施。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣工務處整理相關資訊，提醒用路人春節期間注意相關路況與管制措施。圖／苗栗縣政...
苗栗縣工務處整理相關資訊，提醒用路人春節期間注意相關路況與管制措施。圖／苗栗縣政府提供
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國道替代道路春節

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