客家麻糬、薑茶小湯圓 新竹市府公布經典廟宇平安美食

農曆新年到，新竹市許多廟宇同時也是名勝古蹟、觀光盛地，附近更是傳統美食小的集散地，如肉圓、炸肉、腸粉等，市府今天公布一系列經典廟宇平安美食，讓參香祈福打卡完的民眾留下來「吃平安」討個吉利。

市府民政處指出，新竹市內廟宇眾多，都有其特殊的歷史意義，每間廟宇也有長久以來流傳下來的傳統美食小點提供給信徒及香客享用，希望透過心意與誠意位虔誠的信眾解饞之餘更能帶來好運氣，歡迎全國民眾來新竹市走訪。

位於新竹科學園區內的開臺金山寺建廟迄今已有100多年的歷史，為國家三級古蹟，俗稱客家人寺，供奉觀世音菩薩為主神，也是新竹客家人的重要信仰中心，廟方每逢初一、十五都會提供經典的客家麻糬，純白充滿嚼勁的香Q麻糬配上香氣十足充滿顆粒的花生粉，不只香客更在大新竹地區遠近馳名，常一推出就在短時間內「完食」，除了出一、十五，在農曆2月19日觀音佛誕、6月19日觀音成道及9月19日觀音出家日也會加碼提供招牌客家麻糬，想品嘗道地最原汁原味的客家麻糬，金山寺絕對是香客與饕客的首選。

市中心的舊城區廟宇林立，位於西門街的內天后宮創建迄今有200多年歷史，供奉天上聖母為主神，因廟宇所在地西門街過去在竹塹城內，因此稱為內媽祖廟，與北門城牆外的長和宮並稱為新竹內外媽祖，每到農曆新年初一至初三，廟方就會提供獨特的熱薑茶加湯圓，薑氣十足、暖呼呼的薑茶加上Q彈小湯圓，代表吃福圓、好過年，讓過年來廟宇祈求全家平安的信徒都能暖心也暖身，除了廟宇本身不定時提供的點心外，內媽祖廟旁更有遠近馳名的廟口肉圓，皮薄肉多的紅糟肉圓更是許多信徒大力推薦的在地美食。

被列為國家三級古蹟的長和宮建於北門外，被信徒習慣稱為外媽祖廟，早年因貿易往來興盛，許多郊商便將長和宮當作議事地點，取名「長和」有長久合作，和平共處的含意；一旁有市定古蹟的水仙宮，長和宮及水仙宮香火鼎盛，在每年農曆3月23日媽祖壽誕、7月23日普渡法會及11月11日補運法會都會提供現煮的米苔目、炒米粉、素麵及甜湯等經典新竹小吃提供給參香的信眾，長和宮主委楊金土更不時在各項廟宇活動提供炒米粉、點心及甜湯供信徒享用。

特別的是，長和宮旁有一家「明和麵店」不賣麵，只賣獨門的炸肉與粉泵，炸肉皮脆多汁肉塊扎實又鮮嫩，粉泵吃起來風味十足，除了美食小吃。

國家三級古蹟的關帝廟內有許多保存完善的古蹟石碑，與一般寺廟常見的的雕飾不同，三川殿的廊柱並非常見的龍柱，兩側的龍虎堵也無過多的裝飾，廟門上也沒有繪製色彩鮮艷的門神，而是使用門釘，整體簡潔大方顯得莊嚴肅穆；關帝廟在每年農曆6月24日關聖帝君及5月13日關平太子聖誕這兩天提供道地客家米苔目淋上甜蜜冰涼的糖水，讓信徒可吃涼涼，消消暑氣；此外，廟旁有家隱藏在關帝廟附近，內行人才知道的美味腸粉「老港陳」，老闆是移居台灣的香港人，招牌的腸粉類現點現做，想吃最道地香港風味腸粉一定要來試試，更是新竹市許多夜貓子的私房宵夜。