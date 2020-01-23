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春節連假三階段「變天」醫師提醒：注意保暖避免熬夜

2020-01-23 20:23聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

根據氣象預報，春節連假期間天氣，可能「前暖晴、後濕涼、收假寒」3階段「變天」，衛福部苗栗醫院心臟內科主任陳基利特別提醒，有心血管疾病患者，記得按時服藥，做好保暖，避免熬夜、清晨低溫時運動，提醒年輕朋友不要輕忽「心源性猝死」風險。

苗栗醫院心臟內科主任陳基利說，「心源性猝死」指的就是心臟病猝死，常見2大發病主因是冠狀動脈問題和心律不整。他指出，其中冠狀動脈問題引發心源性猝死約占6成，容易發生在冬天，這種情況通常發生在年長者，而年輕的青壯者發生心源性猝死，比較大的機率是惡性心律不整所引起。

陳基利說明，「原發性心律不整」或「遺傳性心律不整」，通常有可能是心臟結構原本就有異常，例如心肌肥厚或心臟瓣膜疾病，所導致惡性心律不整；「次發性心律不整」主要多由心肌梗塞或心肌炎引起，因為心肌缺血受損引發心律不整。近一半的急性心肌梗塞患者，會出現惡性心律不整，但程度不一，大部分不會嚴重到猝死。

陳基利指出，心律不整有時毫無症狀，有時感覺心臟亂跳或不規則跳動，當心律不整嚴重，可能引起病人休克、昏倒甚至猝死。

心律不整診斷，除理學檢查，最簡單的即是心電圖檢查，臨床上心臟內科常做的心電圖檢查包括一般常規心電圖、運動心電圖及24小時霍特心電圖檢查，期望在檢查中能記錄到心律不整的發作，判斷其心律不整的類別及嚴重度。

陳基利提醒，民眾若有上述症狀或曾有栓塞病史、高血壓病、糖尿病、冠心病、心衰、左心房擴大、年齡超過65歲等，不能掉以輕心。平日多留意保暖、避免熬夜和避免夜間劇烈運動、適時補充水份、定期健康檢查，都是預防「心源性猝死」要特別注意。

衛福部苗栗醫院心臟內科主任陳基利提醒，心血管疾病患者，按時服藥，做好保暖，避免熬...
衛福部苗栗醫院心臟內科主任陳基利提醒，心血管疾病患者，按時服藥，做好保暖，避免熬夜、清晨低溫時運動，提醒年輕朋友不要輕忽「心源性猝死」風險。圖／衛福部苗栗醫院提供
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保暖患者心肌梗塞

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