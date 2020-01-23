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影／中山168「1多點」打造苗栗小松菸 匯集工藝平台

2020-01-23 19:00聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

台鐵竹南站是山海線北端交會點，苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名為「中山168」，1多點創辦人夫妻檔徐嘉明與莊雅婷，歷時半年，將台鐵老舊倉庫重新活化，注入新的生命力，打造「苗栗小松菸」。

2017年創立「1多點」，是由竹南在地青年徐嘉明與妻子莊雅婷共同創辦，設計手表獲2019年德國國家設計獎肯定。「1多點」是客家話「幾點了？」，企盼連結起手表與人的情感，喚醒重拾往日佩戴手表的習慣。徐嘉明的父親是傳統鐘表維修師，他從小在自家鐘表行幫忙，後來將自家的鐘表材料引至網路銷售，成為全台最大線上鐘表材料供應商「鐘表通」。

徐嘉明對手表有一股深厚情感，發揮創意，以「手表工藝」為主題，與妻子創辦「1多點」工藝品牌，成為世界級的手表工藝師。

夫妻倆承租台鐵老舊倉庫，歷時半年整理、設計，賦予這座老舊倉庫「中山168」新的生命力。莊雅婷說，從整理、設計到改造，清出100公斤灰塵，克服老舊倉庫地面水平問題，在傳統與現代設計取捨。

走進「中山168」會先被地面的花磚吸引，每個空間、角落都有故事，抬頭一看，看到超大的「鋼彈人」，木頭模具師鄭輝煌的創作，鋼彈人用台灣原木打造，還有7處會發亮，超吸睛；空間除展示「1多點」系列產品，邀請苗栗縣8名職人、工藝師展示作品，包括好事御用木工先生陳坤宜、竹南蛇窯、來本冊子、原木鋼筆童正一、水的尼泥研製所、木頭模具師鄭輝煌、竹編師父楊李坤。

「中山168」上周開幕，吸引許多人潮，有外縣市老師獲悉後，特別帶學生包車造訪，也有在地老師洽詢，預約年後導覽參訪。

縣府勞青處指出，青年政策推動，越來越多青年返鄉創業或傳承技藝，發揮自身力量，形成青年群聚團體，分享資源，「共好」概念在苗栗各地發酵。縣府期望未來更多的青年投入地方創生，發揮自我力量，為地方產業、傳統技藝注入更多的活水。

「中山168」過年期間開放大年初三（1月27日）、初四（1月28日），上午11點到下午18點，2月3日開工，平日周一到周五上午9點到下午6點，六日採預約制。地址：苗栗縣竹南鎮中山路168-1號。

苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名...
苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名為「中山168」。記者劉星君／攝影
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走進「中山168」被底下的花磚所吸引。記者劉星君／攝影
走進「中山168」被底下的花磚所吸引。記者劉星君／攝影
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「中山168」每個空間、角落都有故事，抬頭一看，看到超大的「鋼彈人」，鋼彈人用台...
「中山168」每個空間、角落都有故事，抬頭一看，看到超大的「鋼彈人」，鋼彈人用台灣原木打造，身上還有7處會發亮，超級吸睛。記者劉星君／攝影
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苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名...
苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名為「中山168」。記者劉星君／攝影
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「中山168」空間內紀錄當初改造的照片。記者劉星君／攝影
「中山168」空間內紀錄當初改造的照片。記者劉星君／攝影
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苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名...
苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名為「中山168」，1多點品牌的木頭腕表，去年獲得國際肯定。記者劉星君／攝影
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「1多點」創辦人夫妻檔徐嘉明與莊雅婷，歷時半年，將臺鐵老舊倉庫重新活化，取名「中...
「1多點」創辦人夫妻檔徐嘉明與莊雅婷，歷時半年，將臺鐵老舊倉庫重新活化，取名「中山168」，注入新的生命力，打造「苗栗小松菸」。記者劉星君／攝影
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苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名...
苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名為「中山168」，1多點品牌的木頭腕表，去年獲得國際肯定。記者劉星君／攝影
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「中山168」空間除了展示「1多點」品牌系列產品，邀請苗栗縣8名職人、工藝師作品...
「中山168」空間除了展示「1多點」品牌系列產品，邀請苗栗縣8名職人、工藝師作品共同展示，書桌場景擺放「來本冊子」手工書、童正一原木鋼筆等。記者劉星君／攝影
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苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名...
苗栗縣在地青年品牌「1多點」將有65年歷史竹南站前的老倉庫打造文化創意基地，命名為「中山168」，1多點品牌的木頭腕表，去年獲得國際肯定。記者劉星君／攝影
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