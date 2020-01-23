春節嚴防流感肆虐！台中累計重症14人其中1死

疾管署監測資料顯示，台中市上周類流感門急診就醫率達11.9%，較上上周12.72%略降，但仍越過疾管署訂定的流行閾值11.5%，處於流行期，新增5例流感併發重症個案；統計台中市今年累計14例流感併發重症，其中1名53歲男性癌症病患死亡、11人在加護病房，2人轉普通病房。

衛福部疾病管制署21日公布國內首例境外移入確診病例，提醒民眾，因應武漢肺炎疫情，民眾自中國（特別是武漢地區）返國後14天內，如出現發燒及呼吸道症狀，請撥打1922諮詢專線，由專人引導並戴上口罩就醫。

台中市衛生局提醒民眾，台中市尚有公費疫苗5萬多劑，請符合公費疫苗施打對象盡速到合約醫療院所施打，增加保護力；去年台中市準備73萬105劑公費疫苗，第一階段小學到高中學生，第二階段老人及學齡前幼兒，第三階段開放50至64歲成人、孕婦及6個月以內嬰兒父母、高風險慢性病人、罕見疾病及重大傷病患者。

台中市衛生局說明，緊接著春節假期即將到來，春節南北探親訪友，易增加感染機率，建議民眾勤洗手、出門戴口罩防護。民眾若出現發燒等類流感症狀，台中市有14家區域級以上醫院即日起到2月2日春節期間開設類流感特別門診，請到類流感特別門診就診，避免與急診就醫病患交叉感染。