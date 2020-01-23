影／來自全台灣的紅包展 看見歲月變遷

過年期間大家最愛收到紅包，苗栗縣青年創業家陳世翊去年10月起在網路號召回收募集紅包袋，將紅包袋再生利用創作，卻意外收到全新、套組的紅包袋，數量高達近10公斤、近2000個紅包袋，他將紅包袋整理歸納，以12生肖為主題，回顧過往12年，展出「共發紅包場」，從1月28日（大年初四）到2月2日，在苗栗市共發文具店的2樓展間展出，邀請大家看紅包、拿紅包，還能做公益。

苗栗縣青年創業家陳世翊也是湖籽手作實驗室創辦人，他感慨隨著社會發展，季節性商品出現卻也因為節慶結束被丟棄。他以自身在手工紙經驗延伸應用，去年10月向全台募集紅包袋，作為創作素材。他將募集到紅包袋整理，依材質、主題、燙金等分類，春節期間和民眾回顧紅包喜氣，認識紅包袋的特色與文化內涵。

展出紅包袋以12生肖為主題，從2008年（鼠）到2019年（豬），以倒敘法帶領大家走入時光隧道，透過紅包感受當年科技、經濟變遷。

紅包袋設計多元，燙金技術、祝福話語書寫，外觀設計巧妙結合企業形象等；展出的紅包袋中，2008年鼠年，以棒棒糖造型為主；虎年，挑選剪紙設計：羊年，NIKE用兩雙鞋子拼在一起，呈現羊的意象。雞年，挑選顏色跳脫的設計，結合圖案「大雞大利」。

紅包展也看見科技發展變遷，台灣知名手機品牌HTC，5年前以發表新品造型的紅包袋為題，但日前傳出不再推出旗艦機傳聞；建國百年紅包袋；除了以生肖為主題外，陳世翊整理特殊主題、圖案紅包袋，漫畫「老夫子」紅包袋，幾米繪本紅包袋、「福」字紅包袋，卻運用不同的中國結傳達。

陳世翊說，最有趣紅包袋則是福壽螺紅包袋，結合「福壽螺」發想祝福話語，例如「好事如螺卵，成串成串來」、「多子多孫多福壽」與「萬事螺意福山壽海」祝福話語讓人看了會心一笑。

陳世翊也將募集紅包袋，做成手抄再生紅包，並在紅包內印製2020年曆，「希望紅包使用完，福氣延續一整年」。

展間規畫交換迷你祈福紅包，邀請大家看見紅包的工藝之美，並分享延續祝福，另外也結合公益，提供不同款式圖案紅包袋，只要捐一元，就可以挑選一個喜歡的紅包袋帶走，捐款所得捐給勵馨基金會。