今發表新春談話 楊文科許下新年三願

新的一年即將到來，新竹縣長楊文科今天一早發表2020新春談話，並為未來的一年，許下新年三願，第一為風調雨順，讓農民鄉親種植作物大豐收；第二為安居樂業，所有鄉親人人有工作、快樂過生活；第三為家庭幸福，老中青幼都能受到妥善的照顧，家家戶戶闔家平安健康。

楊文科表示，縣府團隊將持續為竹縣未來打拚，爭取更多福利，完成各項建設，讓新竹縣成為全台灣最幸福宜居的美好城市，邁向「文化‧科技‧智慧城」的願景。

楊文科上任以來，最重要的使命，就是「為新竹縣未來30年的榮景打拚」，並積極落實「老中青幼通通照顧」的核心目標。新竹縣府表示，過去一年多來，在縣府團隊「團結一心、努力打拚」之下，他所提出的154項政見承諾中，有54項已經完成，完成率為35.06％；其中「拚經濟」完成12項、「重文教」完成14項、「享福利」完成28項。

「經濟好，一切都好！」「想辦法，一定有辦法！」這兩句話，是他的座右銘；為了讓新竹縣的繁榮與富庶，能延續30年，他在任內射出「5支箭」重大建設，包括台灣知識經濟園區、科學園區三期、興建焚化爐、生命紀念園區，其中第一支箭「AI智慧園區」，已在去年12月24日動土開工，其他幾支箭也如火如荼地飛向靶心。