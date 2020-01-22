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苗栗迎新春 「老鼠娶親」萌樣成亮點

2020-01-22 23:37聯合報 記者范榮達／苗栗報導

苗栗火車站西站廣場「老鼠娶親」景觀燈光裝置前晚點燈，喜慶吉祥迎接農曆鼠年。 記者...
苗栗火車站西站廣場「老鼠娶親」景觀燈光裝置前晚點燈，喜慶吉祥迎接農曆鼠年。 記者范榮達／攝影
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苗栗市公所搭配龍系列活動規畫光環境，打造夜間景觀燈光裝置，前天驗收就位，將持續點燈到元宵節，其中苗栗火車站的「老鼠娶親」燈光眩麗奪目，應景喜慶吉祥迎接農曆鼠年。

客委會客庄12大節慶苗栗龍系列活動2月1日到10日登場，今年以「旺龍城多彩貓裏」主題，苗栗市公所委託專業團隊設計景觀燈光裝置，成為龍新亮點，其中苗栗火車站西站廣場「老鼠娶親」，萌樣翻轉許多人對老鼠刻板印象，吸引民眾駐足觀賞拍照。

市公所指出，農曆鼠年將屆，老鼠娶親設計理念來自民間故事，相傳正月初三晚上是老鼠迎親的大日子，撒上米、鹽、糕餅，與老鼠共享新婚的歡樂及收成，俗稱「米妝」或「老鼠分錢」希望與老鼠打好交道，以求今年鼠害少一些，老鼠娶親特別加入客家八音的元素，顯得喜氣洋洋。

此外，市公所要打造龍文化城，光環境景觀燈光有許多龍，包括苗栗火車站廣場「祥龍招財」，三角公園「飛龍在天」，中正路市區「行運一條龍」，後龍溪河濱公園「雙龍搶珠」、等，另有市民廣場到市公所的光廊等，龍活動訊息可上官網http://bang-long.com/，或臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/ bombingdragon/查詢。

火車站元宵節

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