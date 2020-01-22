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春節年假必訪景點 龍潭大池吊橋風華再現

2020-01-22 19:46聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

龍潭大池吊橋今天晚間舉辦竣工典禮，典禮由桃園市長鄭文燦主持，並由在地新毅群龍獅團的表演拉開序幕，氣勢磅礡的表演，搭配年節的氛圍，象徵龍潭大池全新面貌在新的一年正式誕生，接著重頭戲吊橋燈光展演，為了讓吊橋在夜晚呈現出與白天不同的風情，搭配多彩燈光變化，照亮龍潭大池夜空，爲龍潭大池增添絢麗風采。

桃園市府觀光旅遊局將大池周邊場域，包括舊吊橋拆除、水上舞台及碼頭建置、服務中心改建、東岸景觀改善、滿月橋水岸景觀改善、燈光建置工程及吊橋興建工程等，耗資新臺幣1億5576元。

龍潭大池新建吊橋是以斜張加吊橋的複合式結構設計，新吊橋整建後，在水上空間上增加到5.8公尺（原4公尺）、吊橋寬度擴大為2.2公尺（原1.6公尺）、吊橋入口降低1.6公尺，因入口的降低，使得進入吊橋引道的斜度，由原本13.66%降為6.04%，也使得吊橋始用者友善度及吊橋的可及性大為提升，為未來龍潭大池舉辦水上活動奠下良好的基礎。

外觀設計上保留原先的吊橋形式，以「龍」與 「水」為主軸，結合龍潭環境特色「山水」與「捲雲」的融合 ，「簡約、「形意」的特色，具有地方的文化涵義。

照明部份以燈光串連九曲橋、南天宮及吊橋等民眾參觀步行的重點區域，並以季節與節慶活動等不同主題，設計不同燈光展演方式，除改善照明，也讓夜間的龍潭大池呈現不同的風貌。

此外，龍潭大池吊橋將於農曆春節期間開放民眾參觀，讓民眾春節期間有一個過年走春的新選擇。

龍潭大池吊橋今天晚間舉辦竣工典禮，現場除吊橋啟用外，結合音樂與吊橋燈光展演活動。...
龍潭大池吊橋今天晚間舉辦竣工典禮，現場除吊橋啟用外，結合音樂與吊橋燈光展演活動。圖／新聞處提供
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龍潭大池吊橋今天晚間舉辦竣工典禮，現場除吊橋啟用外，結合音樂與吊橋燈光展演活動。...
龍潭大池吊橋今天晚間舉辦竣工典禮，現場除吊橋啟用外，結合音樂與吊橋燈光展演活動。圖／新聞處提供
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吊橋春節

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