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擅自開挖整地議員質疑仍繼續開發？苗栗縣府：決不寬貸

2020-01-22 18:01聯合報 記者劉星君／苗栗縣即時報導

苗栗縣頭屋鄉獅潭村五聖宮旁山坡地違規案，去年下半年有網友在地方社團PO出空拍照，苗栗縣政府水利處也接獲民眾檢舉展開調查，違規範圍土地涉及國有地，經國有財產署認定沒有租約、屬於占用，縣府函送苗栗地檢署。縣府水利處指出，嚴懲不法，決不寬貸。

苗栗縣議員曾玟學昨在臉書PO文指出，有頭屋朋友tag他的粉專，頭屋鄉獅潭村附近山坡地範圍涉及違法開發，土石裸露，去年9月起多次檢舉，日前又拍到現場有怪手，工程疑似持續施工中。 

曾玟學說，他向縣府水利處、農業處了解後，全案未經申請，就在農牧用地、林業用地大規模開發，違規面積4千平方公尺，共有8筆地號，其中1筆是國有財產署，國有財產署並未承租給開發人，開發人涉嫌侵占國有地，已函送地檢署偵辦。違反水保法、森林法的行政裁罰部分，待刑事認定後，會再依法裁罰。 　

曾玟學指出，從去年檢舉照片跟近期照片相比，發現仍有多處持續施工，請水利處、農業處積極處理，不能放任這樣的行為破壞山林。

水利處水保科指出，此案違規範圍土地涉國有土地，國有財產署在108年12月26日認定該地無租約且屬占用，縣府隔天函送苗栗地檢署法辦違反水土保持法及山坡地保育利用條例刑事部分。

水利處今年1月6日前往稽查，發現仍有施工，現場即刻制止，並嚴正宣告行為違法，要求立即撤離，縣府人員現場確認所有機具、人員撤離後始離去，1月8日邀集公所等單位人員再稽查，並履勘確認新增違規範圍及項目，杜絕僥倖心態。

農業處農務科指出，今到場會勘，在農牧用地臨時堆放土石堆，違反農地農用。農業處指出，年後會在邀集林務科、休閒農業科等，到場會勘釐清相關。

水利處指出，此案刑事部分若未處罰，仍有水土保持法適用，依本案連續違規情節，縣府將從嚴認定，將處30萬元以下罰鍰，且不排除將土地限制兩年內不得申請開發使用；區域計畫法涉及農牧用地、林業用地（森林法）、水利用地等用地管制，各用地單位也在查辦中，水利處提醒切勿以身試法，一旦查獲將嚴懲，決不寬貸，共同珍惜苗栗的好山好水。

苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加...
苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加...
苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣頭屋鄉五聖宮旁山坡地違規案，刑事部分函送苗栗地檢署偵辦，該案違規工作物（加勁擋土牆、涵管、鋼橋等）縣府命其限期拆除及清除。記者劉星君／翻攝
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苗栗縣頭屋鄉獅潭村五聖宮旁山坡地違規案，苗栗縣議員曾玟學說，從去年檢舉照片跟近期...
苗栗縣頭屋鄉獅潭村五聖宮旁山坡地違規案，苗栗縣議員曾玟學說，從去年檢舉照片跟近期照片相比，仍有多處持續施工，請水利處、農業處積極處理，不能放任這樣的行為破壞山林。圖／翻攝「曾玟學苗栗縣議員」粉絲團
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曾玟學苗栗縣

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