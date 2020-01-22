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台61線竹南段春節疏導 警出動重機交通快打

2020-01-22 18:01中央社 苗栗縣22日電

台61線快速公路全線通車，因應春節假期勢必湧入車潮，苗栗縣警局交通隊與竹南警分局聯合成立交通疏導應變小隊，以警用大型重機增加機動性，快速查報、處理交通壅塞等問題。

台61線西濱快速道路全線貫通，因全程不收費，加上沿途多處無敵海景，被稱為CP值最高的幸福公路，也是作為替代國道1、3號的南北交通要道，預料春節假期車流量勢必大增。

竹南警分局今天表示，台61線自苗栗竹南至新竹南寮路段尚未高架，沿線有多個路口，日前已會同縣警局交通隊模擬車流遽增狀況，進行操控號誌箱操作訓練及號誌連鎖演練，提升員警控制號誌燈箱的熟練度與經驗值。

竹南分局也向交通隊商借3部警用大型重型機車，並與交通隊警力聯合成立「台61線交通疏導應變小隊」，使用高機動性的警用大型重機在快速公路分區巡邏，定時查報路況，如發現壅塞或車輛故障、交通事故等情形，立即通報交通應變中心，依壅塞程度啟動交通快打機制，解決交通問題。

警方指出，為避免車輛於台61線主線等候上高速公路，影響台61線北上車流續進，27日（初三）及28日（初四），實施封閉竹南鎮國3西濱北上交流道，用路人可沿台61線一路北上至桃園、新北地區，或由西濱香山交流道聯絡道銜接國道3號繼續北上。

警方提醒，台61線沿線各路口連假期間會視實際狀況實施彈性交通管制，請駕駛人留意。此外，也可多利用交通部公路總局建置的「省道即時交通資訊網」、「幸福公路APP」掌握交通狀況。

國道重機春節

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