武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

衛生福利部疾病管制署1月9日公布中國武漢病毒性肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒，並於15日公告為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」。中壢天晟醫院、楊梅天晟醫院為桃園市政府分區防治責任醫院，全面啟動防疫照護機制，在院區各明顯處病人與家屬進出要道、電梯及急診、病房各樓層，張貼明顯公告、確認病人旅遊史等。

另外，院內員工每日進行體溫監測，且持續的演練防疫動線以及進行院內醫護及所有人員的教育訓練。院內若發生病人有咳嗽發燒情事，主動提供病人、家屬外科口罩，及提醒購買。

天晟醫院感染科醫師張家榮表示，武漢病毒性肺炎臨床表現主要為發燒、四肢乏力，部份咳嗽、少痰，少數患者隨病程進展出現呼吸困難。發病初期白血球計數正常或降低、淋巴球降低，部份個案肝指數和肌酸激酶增高，雙肺X光呈瀰漫性毛玻璃狀病變（ground glass opacity, GGO），均為病毒性肺炎的表現。

傳染途徑為大部分的人類冠狀病毒以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主，屬於（空氣、飛沫、接觸）傳播疾病。