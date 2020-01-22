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強化防疫！移民署停發武漢團入境許可

武漢肺炎疫情蔓延 華航宣布停飛2月10日至27日「台灣-武漢」6航班

武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

2020-01-22 17:26聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

衛生福利部疾病管制署1月9日公布中國武漢病毒性肺炎病原體初步判定為新型冠狀病毒，並於15日公告為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」。中壢天晟醫院、楊梅天晟醫院為桃園市政府分區防治責任醫院，全面啟動防疫照護機制，在院區各明顯處病人與家屬進出要道、電梯及急診、病房各樓層，張貼明顯公告、確認病人旅遊史等。

另外，院內員工每日進行體溫監測，且持續的演練防疫動線以及進行院內醫護及所有人員的教育訓練。院內若發生病人有咳嗽發燒情事，主動提供病人、家屬外科口罩，及提醒購買。

天晟醫院感染科醫師張家榮表示，武漢病毒性肺炎臨床表現主要為發燒、四肢乏力，部份咳嗽、少痰，少數患者隨病程進展出現呼吸困難。發病初期白血球計數正常或降低、淋巴球降低，部份個案肝指數和肌酸激酶增高，雙肺X光呈瀰漫性毛玻璃狀病變（ground glass opacity, GGO），均為病毒性肺炎的表現。

傳染途徑為大部分的人類冠狀病毒以直接接觸帶有病毒的分泌物或飛沫傳染為主，屬於（空氣、飛沫、接觸）傳播疾病。

張家榮提醒民眾預防措施，一、健康者落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，並保持良好個人衛生習慣，降低感染疾病之風險。二、有發燒、咳嗽等呼吸道症狀者：應落實戴口罩及勤洗手，避免到公共場合人多場所(如電影院、大型聚會)以保護他人健康，降低感染疾病之風險。三、避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者。四、返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，請戴上口罩儘速就醫。五、就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

中壢天晟醫院、楊梅天晟醫院為桃園市政府分區防治責任醫院，全面啟動防疫照護機制。圖...
中壢天晟醫院、楊梅天晟醫院為桃園市政府分區防治責任醫院，全面啟動防疫照護機制。圖／天晟醫院提供
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中壢天晟醫院、楊梅天晟醫院為桃園市政府分區防治責任醫院，全面啟動防疫照護機制。圖...
中壢天晟醫院、楊梅天晟醫院為桃園市政府分區防治責任醫院，全面啟動防疫照護機制。圖／天晟醫院提供
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咳嗽發燒肺炎武漢肺炎

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