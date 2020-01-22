親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎疫情升溫 我女足不排除棄賽奧運資格賽

武漢台商發燒9天返台就醫被罵翻 中央指揮中心這樣說

蘆竹誠聖宮擲筊過五關 50萬汽車讓你帶回家

2020-01-22 16:16聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

農曆春節即將到來，不少廟宇會準備祈福闖關活動，桃園市蘆竹區誠聖宮今年首次舉辦「擲筊過五關」，參與民眾繳交1000元公益金，即可換取1張祈福聖筊券，並進行擲筊活動，連續15個聖筊以上就能將50萬汽車帶回家，還有眾多好禮等民眾一同共襄盛舉。

誠聖宮自大年初一至元宵節，每天早上9點至下午6點舉辦「擲筊過五關」活動，民眾繳交1000元公益金可獲得一張祈福聖筊券、2000元則拿2張，以此類推，所得公益金將全數列入廟方慈善基金，以用於辦理各種關懷弱勢，提供獎助學金等活動，另提醒民眾，筊杯由廟方提供，若自動筊杯則不予採納。

廟方表示，試手氣連續擲筊換大獎，擲筊獎項部分，第一關3個聖筊以上可得發財金及金莎福壽龜、第二關6個聖筊以上有招財金錢龜、第三關9個聖筊以上得黃金鼠、第四關12個聖筊以上可得一輛5萬元的機車、第五關15個聖筊以上則獲取一輛價值50萬元的汽車，若獎項從缺則改由抽獎方式送出。

此外，1月24日至2月6日有「平安祈龜」活動，民眾可到現場挑選心儀的招財金錢龜、平安龜等，擲筊請示神明選取，向廟方登記後即可帶回家；2月6日還有「飛鑾過火」活動，由信徒抬轎赤腳穿過火堆，象徵消災解厄。

桃園市蘆竹區誠聖宮擺出Q版關聖帝君，迎接農曆春節到來，大年初一至元宵節將舉辦「擲...
桃園市蘆竹區誠聖宮擺出Q版關聖帝君，迎接農曆春節到來，大年初一至元宵節將舉辦「擲筊過五關」活動。圖／誠聖宮提供
分享
誠聖宮大年初一至元宵節將舉辦「擲筊過五關」活動，連續筊出15個聖筊以上可將價值5...
誠聖宮大年初一至元宵節將舉辦「擲筊過五關」活動，連續筊出15個聖筊以上可將價值50萬元的汽車帶回家。圖／誠聖宮提供
分享

發財金元宵節春節

延伸閱讀

棲蘭100林道越野超馬 新增25K給跑者嘗鮮

2020夯運動啟動 6搶1等140場國際賽在...

南市北門三寮灣東隆宮春節擲筊PK賽 最大獎是...

搶頭香、送紅包 新北宮廟迎年假

相關新聞

武漢肺炎疫情持續升高 中壢楊梅天晟醫院嚴密防治

2020-01-22 17:26

春節疏導台61線 竹南警方商借重機成立應變小隊

2020-01-22 16:03

新竹創意特色餐 好吃又好拍

2020-01-22 14:16

新竹特色景點夯 草莓園、小熊博物館瘋打卡

2020-01-22 14:12

苗栗西湖電動車小旅行 賞田園風光

2020-01-22 14:09

春節到內灣、尖石玩 交管措施停車資訊看這裡

2020-01-22 11:58

過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

一千個紅包一千個契機 將祝福傳遞給最弱勢角落

2020-01-22 11:25

寒假、春節不打烊 竹市府結合愛心商家助弱勢童呷飽

2020-01-22 11:10

迎春節！竹縣辦理道路綠美化工程 交流道百花綻放

2020-01-22 11:04

侏儸紀恐龍現身SOGO新竹店 過年折扣抽獎看這裡！

2020-01-22 10:55

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

頭份斗牛橋改建 春節期間恢復4車道通行

2020-01-22 10:09

桃市動工修黑貓中隊機棚 擬推航博館

2020-01-21 23:34

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

公務員退而不休 3年服務百位榮民榮眷、認養遺孤

2020-01-21 22:59

桃市新青藝聚落 參加全國評選獲肯定

2020-01-21 22:56

愛心不放寒假 桃市弱勢生憑卷超商領餐

2020-01-21 22:34

半年前才燒過 虎頭山垃圾場再大火 居民要求封場

2020-01-21 22:28

桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福

2020-01-21 19:02

影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

竹市送餐服務過年不打烊 林智堅今化身一日送餐員

2020-01-21 15:27

小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

2020-01-21 15:10

春節年假 烏來台車、內洞森林遊樂區除夕休園一天

2020-01-21 13:20

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

投入遺孤認養與志工 退休公務員三年服務百位榮民眷

2020-01-21 12:00

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

不收割！ 環狀線通車典禮 侯友宜要邀這4人

2020-01-22 13:40

新埔鎮好幸運！初二起連三天 馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

基隆開不成健身館？網：「我錯了大隊長」真的錯了

2020-01-22 14:13

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

注意！台南山區6支「百萬測速照相機」在這裡

2020-01-22 12:14

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

基隆護國城隍廟初四送6千個金箔發財金 前6名有紅包禮

2020-01-22 11:49

金門尚義機場返鄉人潮湧現 縣府團隊接機放送福袋

2020-01-22 14:36

14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河

2020-01-21 23:44

兩度感同身受 企業老闆連捐3輛救護車助救護

2020-01-22 12:15

注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制

2020-01-21 17:51

領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍

2020-01-21 18:36

韓國瑜市府發紅包 民眾喊「加油」打氣

2020-01-22 10:54

老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休

2020-01-21 17:55

全台最大個人鳳梨田 他的外銷訂單要排隊

2020-01-22 11:25

國道4號豐原潭子道路封閉 春節出遊先改道

2020-01-22 12:15

彰縣10名一級主管調動 老面孔居多

2020-01-22 00:05

影／台南秘境不要錯過 城堡建築伴櫻花如置身歐洲

2020-01-22 12:00

致力推動路平 高市獲評優等獎

2020-01-21 23:05

11樓以上、逾15年屋外牆 北市將強制健檢

2020-01-21 23:39

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35

影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57

財政部指台中降稅影響補助 藍議員：苦民所苦何錯之有

2020-01-22 12:44

家中不要堆滿雜物！高市消防拍幽默逗趣「儲女養成記」

2020-01-21 18:28

頒發當選證書 賴惠員：「溪北隊長」上緊發條

2020-01-22 13:48

過年到南投紫南宮排隊領錢母 結伴摸金雞求保庇

2020-01-22 08:16

重慶南路高架橋 小年夜晚間9點封橋 除夕拆除

2020-01-22 00:08

春遊去哪？上霧台賞櫻花 三地門原味市集路過別錯過

2020-01-22 07:51

金廈大年初一共同施放煙花 要讓民眾驚喜連連

2020-01-21 17:47

蘇揆檢討後 中角衝浪基地沙灘清乾淨迎過年

2020-01-22 09:29

台南南鯤鯓代天府 大年初一抽國運籤備受矚目

2020-01-22 15:25

台東春遊迎「紅藜」 舊火車站亮眼登場

2020-01-22 11:39

桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福

2020-01-21 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top