蘆竹誠聖宮擲筊過五關 50萬汽車讓你帶回家

農曆春節即將到來，不少廟宇會準備祈福闖關活動，桃園市蘆竹區誠聖宮今年首次舉辦「擲筊過五關」，參與民眾繳交1000元公益金，即可換取1張祈福聖筊券，並進行擲筊活動，連續15個聖筊以上就能將50萬汽車帶回家，還有眾多好禮等民眾一同共襄盛舉。

誠聖宮自大年初一至元宵節，每天早上9點至下午6點舉辦「擲筊過五關」活動，民眾繳交1000元公益金可獲得一張祈福聖筊券、2000元則拿2張，以此類推，所得公益金將全數列入廟方慈善基金，以用於辦理各種關懷弱勢，提供獎助學金等活動，另提醒民眾，筊杯由廟方提供，若自動筊杯則不予採納。

廟方表示，試手氣連續擲筊換大獎，擲筊獎項部分，第一關3個聖筊以上可得發財金及金莎福壽龜、第二關6個聖筊以上有招財金錢龜、第三關9個聖筊以上得黃金鼠、第四關12個聖筊以上可得一輛5萬元的機車、第五關15個聖筊以上則獲取一輛價值50萬元的汽車，若獎項從缺則改由抽獎方式送出。