影／苗栗縣長徐耀昌 大年初一走訪9廟宇發福袋

今天是農曆春節前最後一個上班日，苗栗縣長徐耀昌、副縣長鄧桂菊今到各局處致贈福袋慰勞員工，也跟大家拜早年，感謝縣府員工過一年的辛苦；苗栗縣長徐耀昌也將在大年初一時，走訪苗栗縣5個鄉鎮、9個廟宇發福袋給民眾們。

農曆年節期間，大年初二時，前總統馬英九上午8點20分走訪馬家庄，之後到公館鄉五穀宮參拜祈福發福卡；年初二下午3點副總統當選人賴清德到苗栗市玉清宮；大年初四則是總統蔡英文下午分別到通霄拱天宮與後龍山邊媽祖。

苗栗縣長徐耀昌今親發福袋給縣府員工們，跟大家拜年，徐耀昌說，感謝大家辛勞，苗栗縣財政稍微困窘，很多部分開源節流，克勤克儉，大家一起為苗栗推動各項業務，未來秉持「創新、求變、接地氣」，繼續做好為民服務。

徐耀昌幽默地說，祝大家新的一年心想事成，鼠年行大運，有「鼠」不完的快樂，「鼠」不完幸福，「鼠」不完的工作就不用了！7天連假，明天提早放假，別忘了事後還是要補上班。

徐耀昌今上午主持完武漢肺炎防疫會議，由秘書長陳斌山、參議許滿顯、范陽添、行政處長許淑娥及副處長賴鈞敏等人陪同，第一站到衛生局發送福袋，之後轉往環保局與消防局，剛跑完行程的副縣長鄧桂菊，也趕到警察局會合，並陸續到稅務局及縣府各辦公大樓向員工賀年。

今年精心設計鼠年福袋，由縣長徐耀昌和副縣長鄧桂菊聯名向鄉親拜年，封套點出縣長就職5周年主軸「穩健務實、幸福永續」，內頁搭配鼠年行大運及2020賀歲等活潑圖案和字樣，十分討喜充滿喜氣，懷孕員工可獲贈雙份福袋。