親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

春節到內灣、尖石玩 交管措施停車資訊看這裡

2020-01-22 11:58聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

春節年假倒數！新竹縣走春熱門景點內灣及尖石風景區，每年都會湧進大批遊客人潮和車潮，警方為此將和民間協勤人力，針對易壅塞路段及周邊道路重點區域，加強疏導與管制。

交旅處長游志祥表示，春節期間預估內灣、尖石地區，每天將湧入1.5到2萬人次遊客量，以及約6000輛車量，透過警察廣播電台及LINE即時發佈訊息，避免民眾集中同一時段進場，同時提供民眾即時選擇其他替代道路，達到分散車流的效果。

新竹縣橫山警分局表示，除夕至初一通往內灣、尖石等風景區的車流量不多，將採由儀器自動並搭配交管員警手動號控管制，另針對易壅塞路段十分寮、內灣大橋，每天上午‪10點至晚上6點將‬編排規劃警力20名實施交通疏導。

警方預估初二至初五的交通會較壅塞，將針對進入內灣、尖石‪道路‬沿線，包含省道台3線十分寮路口、縣道120線的永豐橋至內灣外環道等易回堵路段，每天‪上午8點至晚上6點‬增加規劃編排警力與民力加強交通疏導，維持道路交通順暢，每天預計編排警、民力共52名。

另外，也建議從台三線南下進入風景區的遊客，由十分寮路口走120線進入；從台3線北上往尖石、內灣風景區遊客，走鄉道竹35線替代道路，配合指示牌導引從台3線由仁愛街或新興街南端轉入，由南坪古道經內灣大橋配合員警指揮或指示牌指引右轉往尖石鄉，左轉可達內灣商圈。從尖石風景區離開的遊客，則引導左轉內灣大橋後右轉南坪古道，經鄉道竹35線或水防道路銜接新興街，再接台3線離開。

警方也提醒民眾，春節期間內灣車潮眾多，可將愛車停放在距離內灣約1.2公里外的防汛道路，位於「不怕餐廳」後方，約可免費停放300輛汽車，或將愛車停放在九讚頭車站前廣場，約可停放100輛汽車，再改搭乘內灣線小火車進入內灣老街遊玩，班次也提高為每30分鐘一班，並增加至4節車廂，以提升運輸效率。

新竹縣的內灣及尖石風景區為走春熱門景點，圖為尖石的青蛙石天空步道。圖／新竹縣政府...
新竹縣的內灣及尖石風景區為走春熱門景點，圖為尖石的青蛙石天空步道。圖／新竹縣政府提供
分享
新竹縣內灣及尖石風景區春節期間交通疏導路線圖。圖／橫山分局提供
新竹縣內灣及尖石風景區春節期間交通疏導路線圖。圖／橫山分局提供
分享

內灣春節新竹

延伸閱讀

南投全新夢幻秘境!埔里錫葉藤盛開成「紫色隧道...

不放棄藥癮者 高市毒防局春節前送物資

2020高雄燈會 29日起周邊道路實施交管

春節七天由暖轉冷！ 初二起降雨機率增

相關新聞

過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32

半年前才燒過 虎頭山垃圾場再大火 居民要求封場

2020-01-21 22:28

新埔鎮好幸運！初二起連三天有馬英九、蔡英文來發紅包

2020-01-22 11:34

一千個紅包一千個契機 將祝福傳遞給最弱勢角落

2020-01-22 11:25

寒假、春節不打烊 竹市府結合愛心商家助弱勢童呷飽

2020-01-22 11:10

迎春節！竹縣辦理道路綠美化工程 交流道百花綻放

2020-01-22 11:04

侏儸紀恐龍現身SOGO新竹店 過年折扣抽獎看這裡！

2020-01-22 10:55

頭份斗牛橋改建 春節期間恢復4車道通行

2020-01-22 10:09

桃市動工修黑貓中隊機棚 擬推航博館

2020-01-21 23:34

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

公務員退而不休 3年服務百位榮民榮眷、認養遺孤

2020-01-21 22:59

桃市新青藝聚落 參加全國評選獲肯定

2020-01-21 22:56

愛心不放寒假 桃市弱勢生憑卷超商領餐

2020-01-21 22:34

桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福

2020-01-21 19:02

影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

竹市送餐服務過年不打烊 林智堅今化身一日送餐員

2020-01-21 15:27

小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

2020-01-21 15:10

春節年假 烏來台車、內洞森林遊樂區除夕休園一天

2020-01-21 13:20

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

投入遺孤認養與志工 退休公務員三年服務百位榮民眷

2020-01-21 12:00

安平開台天后宮 新春開廟門送1500份百元紅包

2020-01-21 08:04

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

2020-01-21 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top