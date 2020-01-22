春節到內灣、尖石玩 交管措施停車資訊看這裡

春節年假倒數！新竹縣走春熱門景點內灣及尖石風景區，每年都會湧進大批遊客人潮和車潮，警方為此將和民間協勤人力，針對易壅塞路段及周邊道路重點區域，加強疏導與管制。

交旅處長游志祥表示，春節期間預估內灣、尖石地區，每天將湧入1.5到2萬人次遊客量，以及約6000輛車量，透過警察廣播電台及LINE即時發佈訊息，避免民眾集中同一時段進場，同時提供民眾即時選擇其他替代道路，達到分散車流的效果。

新竹縣橫山警分局表示，除夕至初一通往內灣、尖石等風景區的車流量不多，將採由儀器自動並搭配交管員警手動號控管制，另針對易壅塞路段十分寮、內灣大橋，每天上午‪10點至晚上6點將‬編排規劃警力20名實施交通疏導。

警方預估初二至初五的交通會較壅塞，將針對進入內灣、尖石‪道路‬沿線，包含省道台3線十分寮路口、縣道120線的永豐橋至內灣外環道等易回堵路段，每天‪上午8點至晚上6點‬增加規劃編排警力與民力加強交通疏導，維持道路交通順暢，每天預計編排警、民力共52名。

另外，也建議從台三線南下進入風景區的遊客，由十分寮路口走120線進入；從台3線北上往尖石、內灣風景區遊客，走鄉道竹35線替代道路，配合指示牌導引從台3線由仁愛街或新興街南端轉入，由南坪古道經內灣大橋配合員警指揮或指示牌指引右轉往尖石鄉，左轉可達內灣商圈。從尖石風景區離開的遊客，則引導左轉內灣大橋後右轉南坪古道，經鄉道竹35線或水防道路銜接新興街，再接台3線離開。