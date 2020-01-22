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過年「採橘樂」 峨眉走春採果私房景點大公開

2020-01-22 11:35聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹縣峨眉農會貼心幫民眾整理鄉內採果園名單，歡迎親子一起來體驗採果樂，將象徵大吉...
新竹縣峨眉農會貼心幫民眾整理鄉內採果園名單，歡迎親子一起來體驗採果樂，將象徵大吉大利的金黃柑桔帶回家。圖／峨眉農會提供
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春節年假倒數，準備好要去哪裡玩了嗎？新竹縣峨眉農會貼心幫民眾整理鄉內採果園名單，歡迎親子一起來體驗採果樂，將象徵大吉大利的金黃柑桔帶回家，採完橘子還可到附近的環湖步道散步、騎腳踏車，欣賞湖畔風光。

峨眉農會總幹事陳冠義表示，今年峨眉鄉柑桔種植面積約600多公頃，產量佔全國的十分之一，由於去年下半年少下雨，加上近來日夜溫差大，極適合桶柑生長成熟，品質較往年甜度佳、品質好，平均甜度12度以上，深獲市場及消費者信心，回購率也大。

根據峨眉農會統計，今天峨眉柑桔凌晨運銷至台北果菜市場拍賣的桶柑，超過7萬公斤，平均價格高達每公斤41.5元，品質好的桶柑甚至達到每公斤220元。陳冠義分析，從去年底至今天為止，透過峨眉農會運銷至台北果菜市場的柑桔有82萬4000公斤，平均一公斤拍賣價格約為24元，產值約為2000萬元。

峨眉農會也分享峨眉鄉採果園名單，歡迎民眾前來體驗採果，春節走春更有趣，行程適合大小朋友一同參與，結束後，可到峨眉湖沿著湖畔騎乘腳踏車，盡覽峨眉湖的幽靜之美，或與家人散步，享受湖畔風光，十分愜意。

附近還有全亞洲最高的「彌勒佛」，高達72公尺相當於24層樓高的銅像，非常壯觀，自由參觀時間為春節初一（1月25日）到初五（1月29日），其中1月27日(初三)不開放。

陳冠義表示，由於今年過年較早，預計年後將還會有一批品質好的柑橘，年後峨眉鄉農會也會陸續推出企業團購、網路訂購優惠，歡迎大家上臉書搜尋「峨農魅力購」查詢買峨眉柑桔各項優惠訊息。

峨眉採柑園名單：

1.森森果園
新竹縣峨眉鄉峨眉村7鄰獅山街36巷7號

2.橘子會吃醋
新竹縣峨眉鄉1鄰8之8號

3.峨眉周家柑橘園
新竹縣峨眉鄉石井村6鄰62號

4.峨眉柑心園
新竹縣峨眉鄉6鄰330號

5.新竹峨眉-背影橘舍觀光果園
新竹縣峨眉鄉石井村4鄰27-6號

6.月眉柑園
新竹縣峨眉鄉3鄰41 之1號

7.祥增柑橘園
新竹縣峨眉鄉峨眉村峨眉街10鄰79號

8.陳家橘子觀光果園

新竹縣峨眉農會貼心幫民眾整理鄉內採果園名單，歡迎親子一起來體驗採果樂，將象徵大吉...
新竹縣峨眉農會貼心幫民眾整理鄉內採果園名單，歡迎親子一起來體驗採果樂，將象徵大吉大利的金黃柑桔帶回家。圖／峨眉農會提供
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新竹春節親子

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