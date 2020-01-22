一千個紅包一千個契機 將祝福傳遞給最弱勢角落

農曆春節進入倒數階段，然台灣仍有許多未被看見的家庭，陷入開學季的經濟困境，難以沉浸在佳節氣氛中。台灣世界展望會透過「10000個紅包，10000個契機」，在年前為弱勢家庭募集象徵助學、平安、健康與希望的紅包，投入國內貧童助學金、營養扶助金、特殊景況家庭生活扶助金，與弱勢家庭生計發展。

桃園市圓夢愛心關懷協會長期投入公益行動，堅持每月一愛，愛心觸角遍及全台，理事長謝慧謹身為兩個孩子的家長，有感教育對於兒童發展的重要性，更了解經濟景況對弱勢家庭的限縮，集結大眾資源，一月份已募集三十二萬元投入台灣世界展望會紅包傳愛的助學紅包，21日也親身帶領20位資助夥伴前往世界展望會復興中心，一同進行108學年度第二學期助學金發放，藉此緩解弱勢家庭開學前的學雜費壓力。

此外，復興中心安排家庭電影院，讓弱勢家庭於學童寒假期間共享難得的親子時光，更提供的手作DIY課程，增加孩子觸及多元事物與激發創意的機會，與桃園市圓夢愛心關懷協會共同完成療癒的多肉植栽作品。

謝慧謹表示，「能付諸力量帶動更多人響應，是一件振奮人心的事，每個月我們都會針對不同議題做愛心行動，這次特別在紅包傳愛上，我看見展望會提供了弱勢家庭真正迫切需要的四個項目，非常有意義！」。

台灣世界展望會西區辦事處主任廖健鈞表示，在台灣的弱勢家庭，即便孩子積極進取天賦過人，卻會因家中經濟不繼，而中斷學業甚至提早就業，職業機會選擇少的狀況讓家庭陷入貧窮循環。