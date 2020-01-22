寒假、春節不打烊 竹市府結合愛心商家助弱勢童呷飽

寒假與農曆新年將至，新竹市府社會處持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，今年結合300間愛心商家及企業幫助忙於生計的家長一起「顧囝仔」，當弱勢家庭有餐食需求時，社工會評估核發每張80元面額餐券，讓民眾就近至合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包及三明治等熱食，並透過「愛心福利社」讓弱勢家庭持愛心福利卡，選取所需民生用品，希望讓弱勢家庭孩童能呷飽過寒假。

竹市一名幼稚園大班男童的媽媽患有精神困擾，為了養家，她身兼兩職，打零工維持家計，卻因車禍致左腿骨折需休養6週，導致精神狀況更加不穩定，加上住家因房屋漏水嚴重，棉被浸濕發霉，日前社會處社工員進行春節前關懷訪視，評估寒假期間無學校營養供餐，會影響男童家的餐食穩定，因此協助申請愛心福利社的物資及呷熊飽餐食券，期待藉此可以減緩家裡經濟負荷，讓母子安心溫暖的度過寒假。

社會處李季縈處長表示，目前包括四大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家的商家都發揮愛心響應「呷熊飽」餐食補助計畫，108年共有7160人次受惠。

除了「食」，照顧弱勢民眾應全方位，包含「衣」、「住」及「用」都要俱到，李季縈說，民國106年社會處統一盤整各界的愛心物資，在衛福大樓開設「愛心福利社」，結合各界資源提供弱勢家庭六大生活類型物資，包含嬰幼兒用品類、成人用品類、生活百貨類、飲品沖泡類、罐頭泡麵類及食品雜貨類等，由社工員評估弱勢家庭需求，及時提供愛心福利包或愛心福利卡，讓民眾依自身需求兌換所需民生物資，108年共有1萬48人次受惠。