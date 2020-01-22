寒假、春節不打烊 竹市府結合愛心商家助弱勢童呷飽
寒假與農曆新年將至，新竹市府社會處持續推動「呷熊飽」餐食補助計畫，今年結合300間愛心商家及企業幫助忙於生計的家長一起「顧囝仔」，當弱勢家庭有餐食需求時，社工會評估核發每張80元面額餐券，讓民眾就近至合作的愛心商家兌換便當、飯糰、麵包及三明治等熱食，並透過「愛心福利社」讓弱勢家庭持愛心福利卡，選取所需民生用品，希望讓弱勢家庭孩童能呷飽過寒假。
竹市一名幼稚園大班男童的媽媽患有精神困擾，為了養家，她身兼兩職，打零工維持家計，卻因車禍致左腿骨折需休養6週，導致精神狀況更加不穩定，加上住家因房屋漏水嚴重，棉被浸濕發霉，日前社會處社工員進行春節前關懷訪視，評估寒假期間無學校營養供餐，會影響男童家的餐食穩定，因此協助申請愛心福利社的物資及呷熊飽餐食券，期待藉此可以減緩家裡經濟負荷，讓母子安心溫暖的度過寒假。
社會處李季縈處長表示，目前包括四大超商、早餐店、便當店、麵包店及生鮮超市等超過300家的商家都發揮愛心響應「呷熊飽」餐食補助計畫，108年共有7160人次受惠。
除了「食」，照顧弱勢民眾應全方位，包含「衣」、「住」及「用」都要俱到，李季縈說，民國106年社會處統一盤整各界的愛心物資，在衛福大樓開設「愛心福利社」，結合各界資源提供弱勢家庭六大生活類型物資，包含嬰幼兒用品類、成人用品類、生活百貨類、飲品沖泡類、罐頭泡麵類及食品雜貨類等，由社工員評估弱勢家庭需求，及時提供愛心福利包或愛心福利卡，讓民眾依自身需求兌換所需民生物資，108年共有1萬48人次受惠。
李季縈呼籲，民眾或各機關學校及民間社福團體若發現有學童三餐不繼或生活困難，務必要通報市府社會處，讓社工員評估其家庭狀況媒合相關資源，提供餐食券、物資、福利諮詢與申請等協助，除減輕經濟負擔，更讓弱勢家庭能在遭遇急難事件時維持基本生活保障。
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