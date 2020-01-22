迎春節！竹縣辦理道路綠美化工程 交流道百花綻放

道路叢花綻放迎春節！新竹縣政府108年下半年於縣內交流道周邊，推動「道路整體綠美化景觀」計畫，第一期已完成道路雜草清除、灌木修剪及灌木補植等作業，目前刻正辦理第二期植栽綠美化改善工程，將可能阻礙轉彎處行車視線的灌木移除，種植時令草花等，工程總經費共720萬。

新竹縣長楊文科表示，綠美化計畫不僅提昇行車安全，更創造優質道路景觀風貌，給縣民以及來玩的遊客都可以感受到年節花漾喜氣氣氛，打造竹縣成為「文化、科技、智慧城」。

工務處長林鶴斯說明工程計畫，這次分別於竹北交流道、關西交流道、芎林交流道及湖口交流道等重要節點出入口、島頭施作。另外，第二期也在每日往返市區車流量大之光明六路上，擴大草花種植面積，不僅呈現繽紛效果外，更依植栽特性及色彩層次變化，設定不同植栽高度，呈現景觀色彩的變化與明亮度，強化曲線視覺效果，讓平凡的交通通勤道路增添色彩，豐富竹北市容。