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迎春節！竹縣辦理道路綠美化工程 交流道百花綻放

2020-01-22 11:04聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

道路叢花綻放迎春節！新竹縣政府108年下半年於縣內交流道周邊，推動「道路整體綠美化景觀」計畫，第一期已完成道路雜草清除、灌木修剪及灌木補植等作業，目前刻正辦理第二期植栽綠美化改善工程，將可能阻礙轉彎處行車視線的灌木移除，種植時令草花等，工程總經費共720萬。

新竹縣長楊文科表示，綠美化計畫不僅提昇行車安全，更創造優質道路景觀風貌，給縣民以及來玩的遊客都可以感受到年節花漾喜氣氣氛，打造竹縣成為「文化、科技、智慧城」。

工務處長林鶴斯說明工程計畫，這次分別於竹北交流道、關西交流道、芎林交流道及湖口交流道等重要節點出入口、島頭施作。另外，第二期也在每日往返市區車流量大之光明六路上，擴大草花種植面積，不僅呈現繽紛效果外，更依植栽特性及色彩層次變化，設定不同植栽高度，呈現景觀色彩的變化與明亮度，強化曲線視覺效果，讓平凡的交通通勤道路增添色彩，豐富竹北市容。

林鶴斯表示，綠美化作業能達到淨化空氣的效果，營造生態綠色美景，及增加道路視覺品質，進而提升新竹縣環境品質，而縣府在有限的經費下，運用色彩豐富的多年生灌木進行「重點式」妝點，創造多層次視覺景觀，營造空間層次感，為市容景觀注入新的生命力。未來也將擴大推展至主要道路、聯外道路、安全島等，透過巧思盛裝迎賓，打造處處綠意、草木盛開的景象，創造更優質的都市景觀。

目前正辦理第二期植栽綠美化改善工程，將可能阻礙轉彎處行車視線的灌木移除，種植時令...
目前正辦理第二期植栽綠美化改善工程，將可能阻礙轉彎處行車視線的灌木移除，種植時令草花等，工程總經費共720萬。記者郭政芬／攝影
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綠美化新竹楊文科

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