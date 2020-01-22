減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

為減輕家長育兒負擔，並提供更友善的托育服務，新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，1月31日及2月1日上午10點半會辦理招生說明會，歡迎家中有滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒家長參與。

市府社會處長李季縈指出，只要設籍竹市的嬰幼兒出生滿2足月至未滿2足歲，或父母、監護人其中一方設籍竹市滿6個月以上，有送托需求者皆可登記報名，家園收托時間為週一至週五上午7點半至下午5點半，每月托育費用為1萬2千元，若送托家長符合托育補助申領資格，每月可申請托育費用補助。

李季縈表示，市府獲得中央前瞻基礎建設經費補助，於南勢社會福利館（新竹市南勢六街11號）完成建置轄內第一間公共托育家園「北區公共托育家園」，以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，可收托滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒共12名，希望透過公私部門協力合作，提供竹市家庭友善、優質又平價的托育服務，達到支持家庭照顧兒童及減輕家長經濟負擔。