親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

還有10組武漢旅遊團共178人要來台 林佳龍：協調取消

斬首伊朗將領蘇萊曼尼後，美伊衝突的下一步？

減輕育兒負擔 竹市首間公共托育家園2月下旬開幕

2020-01-22 10:32聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

為減輕家長育兒負擔，並提供更友善的托育服務，新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，1月31日及2月1日上午10點半會辦理招生說明會，歡迎家中有滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒家長參與。

市府社會處長李季縈指出，只要設籍竹市的嬰幼兒出生滿2足月至未滿2足歲，或父母、監護人其中一方設籍竹市滿6個月以上，有送托需求者皆可登記報名，家園收托時間為週一至週五上午7點半至下午5點半，每月托育費用為1萬2千元，若送托家長符合托育補助申領資格，每月可申請托育費用補助。

李季縈表示，市府獲得中央前瞻基礎建設經費補助，於南勢社會福利館（新竹市南勢六街11號）完成建置轄內第一間公共托育家園「北區公共托育家園」，以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，可收托滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒共12名，希望透過公私部門協力合作，提供竹市家庭友善、優質又平價的托育服務，達到支持家庭照顧兒童及減輕家長經濟負擔。

李季縈提醒，有送托需求的家長一定要牢記招生說明會時間，並自2月3日9點半至2月10日下午5點半止，於該公共托育家園內受理報名登記，若報名人數超過收托名額，將於2月16日上午10點進行抽籤。

新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，以溫暖木質風格...
新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，可收托滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒共12名。圖／市府提供
分享
新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，以溫暖木質風格...
新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，可收托滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒共12名。圖／市府提供
分享
新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，以溫暖木質風格...
新竹市第一間公共托育家園將於今年2月下旬在南勢社會福利館3樓開幕，以溫暖木質風格打造類家庭式的托育空間，可收托滿2足月至未滿2歲的嬰幼兒共12名。圖／市府提供
分享

托育新竹

延伸閱讀

竹市送餐服務過年不打烊 林智堅今化身一日送餐...

竹市小萌警出動 守護風城安心過好年

新竹市北區親子館啟用 打造兒童專屬浮島樂園

竹市府春節前夕幸福圍爐 265名獨居長輩揪感...

相關新聞

半年前才燒過 虎頭山垃圾場再大火 居民要求封場

2020-01-21 22:28

寒假、春節不打烊 竹市府結合愛心商家助弱勢童呷飽

2020-01-22 11:10

迎春節！竹縣辦理道路綠美化工程 交流道百花綻放

2020-01-22 11:04

頭份斗牛橋改建 春節期間恢復4車道通行

2020-01-22 10:09

桃市動工修黑貓中隊機棚 擬推航博館

2020-01-21 23:34

台61線新豐段 今下午4時通車 匝道不開放

2020-01-21 23:20

公務員退而不休 3年服務百位榮民榮眷、認養遺孤

2020-01-21 22:59

桃市新青藝聚落 參加全國評選獲肯定

2020-01-21 22:56

愛心不放寒假 桃市弱勢生憑卷超商領餐

2020-01-21 22:34

桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福

2020-01-21 19:02

影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

竹市送餐服務過年不打烊 林智堅今化身一日送餐員

2020-01-21 15:27

小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

2020-01-21 15:10

春節年假 烏來台車、內洞森林遊樂區除夕休園一天

2020-01-21 13:20

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

投入遺孤認養與志工 退休公務員三年服務百位榮民眷

2020-01-21 12:00

安平開台天后宮 新春開廟門送1500份百元紅包

2020-01-21 08:04

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

嘉市這3組「測速闖紅燈相機」 衝黃燈也可能被拍照受罰

2020-01-21 18:22

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

雲林花海節開幕 33公頃花海春節喜迎賓

2020-01-21 16:14

「2020花在彰化」試燈 百隻地鼠、千顆鑽石、萬支玫瑰亮相

2020-01-21 22:56

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33

屏東公車超難等？屏縣府：兩年內公車類捷運系統上路

2020-01-21 18:28

高雄也能玩到雪！科工館現常溫雪景極地情境兒童樂園

2020-01-21 12:06

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

場面壯觀！嘉義縣近200輛年菜專車同時出發送弱勢家庭

2020-01-21 12:05

春節最狂市集「駁二小夜埕」 網羅人氣美食和原創品牌

2020-01-21 15:23

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03

宜蘭員山燈節主燈今晚亮相 街頭燈海天幕超浪漫

2020-01-21 22:32

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

農地違章工廠清查 中彰投破萬

2020-01-22 00:11

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

韓國瑜至市立鳳山醫院 視察類流感門診整備情形

2020-01-21 16:31

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

嘉義市走春 日拍「沉睡大白熊」、夜拍市府霓虹

2020-01-22 07:42

領立委當選證書 陳歐珀：下屆縣長大選願當桶箍

2020-01-21 18:36

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

14公尺「愛河．愛之鯨」 躍出愛河

2020-01-21 23:44

影／廢料變「愛之鯨」躍出愛河 高雄觀光新亮點

2020-01-21 13:42

台北市政府點頭無償撥地 屏東琉球鄉護理之家今揭牌

2020-01-21 16:34

老夫老妻守護著人情百分的雜貨店 全年無休

2020-01-21 17:55

淡水日本警官宿舍入館將破7千人次 春節免費送祈願繪馬

2020-01-21 15:41

注意！大甲鎮瀾宮初一至初五 周邊實施交通管制

2020-01-21 17:51

藝術裝置「愛河‧愛之鯨」 今起高雄愛河畔亮相

2020-01-21 13:54

台南新化警分局工友及司機終年辛勞 分局長送水果賀節

2020-01-21 16:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top