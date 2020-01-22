頭份斗牛橋改建 春節期間恢復4車道通行

苗栗縣政府工務頭份市斗牛橋改建工程，採半半施工，目前下游側完成橋面版灌漿、完成AC鋪設、標線劃設，農曆年前完成下游側橋梁後即停工，暫時恢復雙向4車道通行，讓民眾在春節期間，維持順暢交通。記者劉星君／翻攝 分享 facebook

苗栗縣政府工務處進行頭份市斗牛橋改建工程，為增加土牛溪通洪斷面，改善易淹水現況，提升橋梁整體安全，採半半施工，目前下游側完成橋面版灌漿、完成AC鋪設、標線劃設，農曆年前完成下游側橋梁後即停工，暫時恢復雙向4車道通行，讓民眾在春節期間，維持順暢交通。

苗栗縣政府工務處指出，頭份市土牛溪排水斗牛橋改建工程，增加土牛溪通洪斷面，改善易淹水現況，提升橋梁整體安全，採半半施工，2018年8月動土後，發現底下有其他管線單位，期間停工2次，等到管線單位管遷後，2019年7月正式進場施工。

工務處指出，斗牛橋先前依縣府委託橋梁檢測公司檢測，現況箱型梁破損、大梁支承端鋼筋鏽蝕、橋護欄鋼筋鏽蝕嚴重等劣化情形，且舊有壁式橋墩與土牛溪水流行進方向斜交影響水流。橋梁在民國80年興建竣工，梁底高程過低，排洪斷面不足，豪雨期間河水易淹沒至橋面版，恐危及來往通行，向中央爭取經費辦理全橋改建。

工務處指出，工程主要為施作鋼構橋梁，長度約31公尺，寬度約20公尺，工程完工後採不落橋墩方式增加排洪斷面，目前下游側已完成橋面版灌漿，及完成AC舖設及標線劃設，在2020年1月20開放通行；為維持縣道124線通行需求，工程採半半施工辦理。

工務處指出，農曆年前完成下游側橋梁後即停工，做好交通維持，暫恢復雙向4車道通行，提醒用路人行經注意安全，也讓民眾在農曆春節期間返鄉、出遊，減少行車壅塞。