影／桃園青年局三大青藝聚落有成 獲健康城市創新成果獎

桃園市青年事務局參加由衛生福利部、臺灣健康城市聯盟辦理第11屆全國「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」，首次報名參賽以「友善青年城市-青藝聚落之建置」為主題，榮獲健康城市創新成果獎中的健康特色獎，也是市府參加這項年度大賽，唯一獲獎的局處，今天由青年局顏蔚慈局長在市政會議上，將此殊榮獻給市政府和市長鄭文燦，與市府團隊共同分享這份榮耀。

鄭文燦表示，今年共有345件參選，經過初、複審2階段評選後，共頒發63座獎項，藉由選拔方式，宣導相關健康城市、高齡友善城市議題與成果，為其他地方政府推動學習之典範。

青年事務局透過4大創新特色：完全配合青年需求發展聚落，主動出擊創造三大聚落不同亮點活動，加入民間建置減少建置營運成本以及館舍經營模式具長期、永續發展潛力，貼近青年族群的需求並且符合競賽標的，獲得頒發健康特色獎。

青年局去年完成3大創新青藝聚落建置，鼓勵青年將休閒育樂、社團活動、流行文化、探索體驗融及文創美學融入生活中，以不同的合作方式，創造民間企業、公部門、桃園青年三贏局面，永續不斷的青年能量將帶來正面影響力，打造一個健康友善的青年城市。

三大青藝聚落各有特色，像是興光堡壘青年創藝聚落是桃園市首座青年多元才藝發展聚落，鼓勵青年多元才藝發展，提供各種複合式空間免費租借，並開辦多種多元才藝、創客體驗課程及小聚活動，去年3月營運起，已經吸引超過126個學校社團、281個青年組織及單位租借使用，目前累積入館人次已逾1萬4000多人，可說是桃園青年新興文化聚落，更是桃園學子展現社團能量的新場域。

G10!GO青年貨櫃市集由青年局與民間企業合作，由該企業將閒置於桃園區土地無償提供本局建置本市首座青年貨櫃市集，堆疊28個大型彩繪貨櫃，以提供青年展現創意為發展主軸，運用青創聚落模式，周末也有各式手作體驗課程與街頭藝人演出，打造友善青年職人及街頭藝人展現空間。

桃園青年體驗學習園區位於永安漁港旁，透過促進民間參與公共建設ROT(增建營運移轉)方式執行，園區內擁有高達52項符合美國挑戰課程技術協會國際認證的體驗設施，是目前北台灣最多高低空體驗設施的場域，適合團體活動，不少機關團體、學校社團等皆慕名而來，營運至今已有超過1萬8000人次前來體驗，挑戰自我極限，是個釋放工作與課業壓力的好去處，希望能讓青年朋友們有個更加舒適的場域能夠解放自我，並透過團體活動找到嶄新的自己，是最佳的休閒娛樂場所。