影／青年創業返鄉築夢 苗縣出版青年專刊二部曲「洄．苗」

苗栗縣政府鼓勵青年返鄉創業與就業，今舉辦青年專刊二部曲「洄．苗」新書發表會，介紹縣內26名青年創業家返鄉築夢精彩故事，藉由真實案例，鼓勵更多返鄉青年勇敢追夢，逐夢踏實。

苗栗縣政府推動青年幸福力政策，扶持青年返鄉創業築夢，創業成功案例在2018年出版「遇見青年」青年專刊一書，獲熱烈回響，2019年再次出版青年專刊二部曲「洄．苗」，讓苗栗青年「菁」實力讓更多人看見。

今天舉行「洄．苗」青年專刊發表，苗栗縣政府秘書長陳斌山、議員徐功凡、聯合大學設計學院教授張建成等人與專刊中的主角共同灌溉花卉，代表青年返鄉開花結果，期盼每個在苗栗家鄉土地實現創業夢想的青年，都可以像艷麗的花朵般散發耀眼的光芒。

青年專刊二部曲「洄．苗」新書收錄26篇苗栗在地青年返鄉築夢創業的心路歷程，以「本源」、「長流」、「活水」3大篇章介紹橫跨縣內12鄉鎮市青創業者打造幸福山城的故事，全書130多頁，內容豐富圖文並茂，民眾可到縣內各圖書館借閱，未來規畫在苗栗好青年粉絲團舉辦贈書。

書中介紹青創故事包括永康八號、愛嘉企業社、一涓白、原豆粹食、賣冰郎天然果冰製造所、青稻夫、騏雞蛋、薑麻園、雲也居一休閒農場、ㄚ發哥果園、禾新農莊、穿龍老屋豆腐坊、茅鄉炭坊、叁代堂、idodan一多點、傳源文化藝術團、有好食茶、金豐玉漿、獅潭有機書店、來本冊子Re:mainer、童正一木雕藝術坊、泰柚工藝、樵樂雅集、上癮餐酒館、Raisinay山餡甜點、山木島。

秘書長陳斌山表示，縣府利用舊有場域活化，打造青年創業基地，結合品牌行銷概念，推出全台灣第一個青年市集品牌「菁市集」，展現青年創意活力。今年將城市規畫館成為青年創業總部，針對青年朋友創業的需求提供必要的協助。

縣府勞青處長彭德俊說，青年創業是艱辛，透過公部門的協助，整合資源、共同行銷，鼓勵青年洄游、根留苗栗。藉由青年專刊出版，提供更多曝光平台，用說故事的方式傳達青年朋友的創業理念、經歷，吸引讓更多青年朋友返鄉打拚。