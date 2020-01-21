桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福

壽山巖觀音寺（見圖）春節初一子時新春祈福、焚香開廟門，廟方周邊今年新增近2千個停車位，方便信眾上香祈福。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市龜山區的市定古蹟壽山巖觀音寺，每年農曆春節期間吸引數10萬信眾參香祈福，該觀音寺董事長林正峰今天下午表示，今年春節除夕夜24日晚上11時15分起舉行新春祈福焚香開廟門，為疏解春節祈福人潮，廟方春節新規畫增加近2千個停車位，附近東方高爾夫球場停車場25日（初一）、26日（初二）開放信眾停車，歡迎信眾前往上香祈福。

壽山巖觀音寺奉祀觀音菩薩，為北桃園信眾信仰中心，每年農曆春節吸引大量信眾上香祈福，廟方表示，農曆庚子鼠年24日除夕夜晚上11時15分（子時）焚香開廟門，25日初一到27日初三上午迎新春發福袋、舉行祈安禮斗暨光明燈開燈法會祈福，自25日年初一到29日年初五每天上午到中午供應平安餐提供信眾平安納福。

壽山巖觀音寺表示，今年為疏解參香信眾人潮，新規畫台1線萬壽路一段「嶺頂廟陸橋」旁停車場、台1線萬壽路二段160巷旁空地臨時停車場，停車後可步行或搭乘接駁車前往壽山巖觀音寺。廟方在農曆初一、初二（25、26日）兩天，商借東方高爾夫球停車場400個停車位，開放信眾停車，信眾可經由龜山區振興路轉東方球場路（該廟後方）停車後，步行或搭乘接駁車3鐘路程前往上香祈福。