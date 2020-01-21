桃園278年觀音寺24日子時開廟門 增2千停車位迎客上香祈福
桃園市龜山區的市定古蹟壽山巖觀音寺，每年農曆春節期間吸引數10萬信眾參香祈福，該觀音寺董事長林正峰今天下午表示，今年春節除夕夜24日晚上11時15分起舉行新春祈福焚香開廟門，為疏解春節祈福人潮，廟方春節新規畫增加近2千個停車位，附近東方高爾夫球場停車場25日（初一）、26日（初二）開放信眾停車，歡迎信眾前往上香祈福。
壽山巖觀音寺奉祀觀音菩薩，為北桃園信眾信仰中心，每年農曆春節吸引大量信眾上香祈福，廟方表示，農曆庚子鼠年24日除夕夜晚上11時15分（子時）焚香開廟門，25日初一到27日初三上午迎新春發福袋、舉行祈安禮斗暨光明燈開燈法會祈福，自25日年初一到29日年初五每天上午到中午供應平安餐提供信眾平安納福。
壽山巖觀音寺表示，今年為疏解參香信眾人潮，新規畫台1線萬壽路一段「嶺頂廟陸橋」旁停車場、台1線萬壽路二段160巷旁空地臨時停車場，停車後可步行或搭乘接駁車前往壽山巖觀音寺。廟方在農曆初一、初二（25、26日）兩天，商借東方高爾夫球停車場400個停車位，開放信眾停車，信眾可經由龜山區振興路轉東方球場路（該廟後方）停車後，步行或搭乘接駁車3鐘路程前往上香祈福。
廟方建議，春節期間前往該寺上香祈福信眾、遊客，儘量騎乘機車或搭乘大眾運輸公車前往，龜山警方、廟方志工將在春節期間通往該寺各主要路口指揮疏導交通，方便信眾上香祈福。
留言