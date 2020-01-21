影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

桃園市各大廟24日除夕有拜頭香活動，為避免一開廟門民眾蜂湧衝進來「搶頭香」發生跌倒或受傷意外，桃園區景福宮今年一改過去「搶風」，強調「拜頭香不用搶，人人都是頭香」，一律先在外等候，子時（深夜11點）開廟門大家排列站立領香，跟著司儀完成祈福。廟方總幹事陳正忠、景福宮基金會董事長蘇家明市議員都強調，大家不用激烈搶頭香，一樣能求得好福氣。

陳正忠、蘇家明說，景福宮今年除夕頭香活動從24日晚上10點起，還有打卡加贈1枚印有鼠來寶、開漳聖王的「開運金幣」，也要送祈福卡，另外還有財神爺、Hello Kitty、米奇、米尼大型布偶和大家美拍合。桃園市長除夕晚上也要參加景福宮拜頭香，同一晚還要到蘆竹誠聖宮、五福宮、桃園區慈護宮、中壢區仁海宮參拜。

陳正忠表示，景福宮是三級古蹟每年除夕夜子時（11點起）都會舉辦迎春祈福「拜頭香」活動，不過景福宮有別於其他廟宇搶頭香的方式，為避免搶頭香造成安全問題，因此安排頭香人人拜、同享福份的方式，讓人人都是頭香得主。

蘇家明指出，景福宮今年安排信眾一同參拜再將頭香匯聚，一起安置於香爐中，讓人人可以享聖王公的庇佑與福分，還特別邀請桃園市長鄭文燦出席一起來拜頭香，現場並將發「開運金幣」一枚，祝福信眾大吉大利發大財。