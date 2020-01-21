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影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57聯合報 記者鄭國樑／即時報導

桃園市各大廟24日除夕有拜頭香活動，為避免一開廟門民眾蜂湧衝進來「搶頭香」發生跌倒或受傷意外，桃園區景福宮今年一改過去「搶風」，強調「拜頭香不用搶，人人都是頭香」，一律先在外等候，子時（深夜11點）開廟門大家排列站立領香，跟著司儀完成祈福。廟方總幹事陳正忠、景福宮基金會董事長蘇家明市議員都強調，大家不用激烈搶頭香，一樣能求得好福氣。

陳正忠、蘇家明說，景福宮今年除夕頭香活動從24日晚上10點起，還有打卡加贈1枚印有鼠來寶、開漳聖王的「開運金幣」，也要送祈福卡，另外還有財神爺、Hello Kitty、米奇、米尼大型布偶和大家美拍合。桃園市長除夕晚上也要參加景福宮拜頭香，同一晚還要到蘆竹誠聖宮、五福宮、桃園區慈護宮、中壢區仁海宮參拜。

陳正忠表示，景福宮是三級古蹟每年除夕夜子時（11點起）都會舉辦迎春祈福「拜頭香」活動，不過景福宮有別於其他廟宇搶頭香的方式，為避免搶頭香造成安全問題，因此安排頭香人人拜、同享福份的方式，讓人人都是頭香得主。

蘇家明指出，景福宮今年安排信眾一同參拜再將頭香匯聚，一起安置於香爐中，讓人人可以享聖王公的庇佑與福分，還特別邀請桃園市長鄭文燦出席一起來拜頭香，現場並將發「開運金幣」一枚，祝福信眾大吉大利發大財

廟方更是有別以往在當晚加入許多喜慶歡樂的活動內容，從晚上10點開始，現場將安排拍照點供信眾拍照打卡，打卡加贈「開運金」一枚的活動，還有財神爺及可愛的米奇、米尼、Hello Kitty來到現場送好運、送幸福、送健康，今年廟方還準備「祈福卡」讓信眾能將願望寫在祈福卡懸掛在祈福區。

景福宮除夕頭香活動節目獎品豐富，還有打卡送開運金。記者鄭國樑／攝影
景福宮除夕頭香活動節目獎品豐富，還有打卡送開運金。記者鄭國樑／攝影
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桃園區景福宮今年一改過去除夕「搶風」，強調「拜頭香不用搶，人人都是頭香」。記者鄭...
桃園區景福宮今年一改過去除夕「搶風」，強調「拜頭香不用搶，人人都是頭香」。記者鄭國樑／攝影
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景福宮除夕晚上10點開始，現場安排拍照點打卡加贈「開運金」一枚的活動，還有財神爺...
景福宮除夕晚上10點開始，現場安排拍照點打卡加贈「開運金」一枚的活動，還有財神爺及可愛的米奇、米尼、Hello Kitty合照。圖／桃園市景福宮提供
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景福宮總幹事陳正忠和基金會董事長蘇家明議員為除夕頭香活動祈福。記者鄭國樑／攝影
景福宮總幹事陳正忠和基金會董事長蘇家明議員為除夕頭香活動祈福。記者鄭國樑／攝影
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景福宮新布置的花燈。記者鄭國樑／攝影
景福宮新布置的花燈。記者鄭國樑／攝影
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現場將安排拍照點供信眾拍照打卡，打卡加贈「開運金」一枚的活動。記者鄭國樑／攝影
現場將安排拍照點供信眾拍照打卡，打卡加贈「開運金」一枚的活動。記者鄭國樑／攝影
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開運Hello Kitty發大財

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