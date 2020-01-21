寒假愛心不打烊 補助弱勢童有愛心午餐

開始放寒假，桃園市教育局規畫學校和店家、企業合作，提供家境清寒的學生愛心午餐，即便學校寒假沒開，學生只要拿著學校發出的餐券到指定店家中，即可兌換營養午餐。鄰近全家便利商店更與桃園成功國小更連續8年與合作，該次店家提供精選15種超值營養組合餐，讓有需要的小朋友能開心用餐。

教育局考量寒假期間，低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童午餐會有問題，讓學校與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作，每日50元愛心午餐，學童只要持餐券或以簽名方式至學校合作商店領取餐點，目前有28校實施該作法，還有144校則和OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合，另外，部分偏遠學校則以物資，如米、麵條、罐頭等方式讓學童帶回家烹煮。

成功國小連續8年與鄰近全家便利商店桃園東埔店配合寒假愛心午餐計畫，提供成功國小15名弱勢學童愛心午餐，這次店家提供15種精選超值營養組合餐，只要成功國小學童持店家自製識別證即能兌換每日50元餐點，全家便利商店營業所長陳尚德表示，由於便利商店有全年無休的特性，希望藉由與學校合作寒暑假愛心午餐的活動，照顧弱勢孩子，略盡微薄的社會責任。

談及15種精選超值營養組合餐，午餐秘書林癸瑩表示，每天會從15種組合餐中推出一種，每種皆是學校為學童健康特別搭配，其中要避開麵包類、加工食品和糖份過多的食品等，如學童愛吃的火腿、香腸、熱狗、茶葉蛋等，含糖飲料也是禁止列入組合餐，改由飯糰，搭配鮮豆漿、米漿或多多的套餐組合，兼具營養及健康取向。