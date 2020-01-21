親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

武漢肺炎病例增列黃色警戒 雄獅湖北團2月底前全停退費

台灣淪陷！ 疾管署：國內出現首例武漢肺炎確診病例

寒假愛心不打烊 補助弱勢童有愛心午餐

2020-01-21 17:19聯合報 記者陳夢茹／桃園即時報導

開始放寒假，桃園市教育局規畫學校和店家、企業合作，提供家境清寒的學生愛心午餐，即便學校寒假沒開，學生只要拿著學校發出的餐券到指定店家中，即可兌換營養午餐。鄰近全家便利商店更與桃園成功國小更連續8年與合作，該次店家提供精選15種超值營養組合餐，讓有需要的小朋友能開心用餐。

教育局考量寒假期間，低收入戶、中低收入戶、家境清寒及家庭突遭變故等4類經濟弱勢學童午餐會有問題，讓學校與鄰近小吃店、快炒店、便當店等愛心商家合作，每日50元愛心午餐，學童只要持餐券或以簽名方式至學校合作商店領取餐點，目前有28校實施該作法，還有144校則和OK、7-11、全家、萊爾富等便利商店配合，另外，部分偏遠學校則以物資，如米、麵條、罐頭等方式讓學童帶回家烹煮。

成功國小連續8年與鄰近全家便利商店桃園東埔店配合寒假愛心午餐計畫，提供成功國小15名弱勢學童愛心午餐，這次店家提供15種精選超值營養組合餐，只要成功國小學童持店家自製識別證即能兌換每日50元餐點，全家便利商店營業所長陳尚德表示，由於便利商店有全年無休的特性，希望藉由與學校合作寒暑假愛心午餐的活動，照顧弱勢孩子，略盡微薄的社會責任。

談及15種精選超值營養組合餐，午餐秘書林癸瑩表示，每天會從15種組合餐中推出一種，每種皆是學校為學童健康特別搭配，其中要避開麵包類、加工食品和糖份過多的食品等，如學童愛吃的火腿、香腸、熱狗、茶葉蛋等，含糖飲料也是禁止列入組合餐，改由飯糰，搭配鮮豆漿、米漿或多多的套餐組合，兼具營養及健康取向。

受補助的成功國小女學生表示，每天有不同組合餐可以吃，直呼「很棒，因為不會膩」；另一名學生陽陽(化名)在隔代教養家庭中長大，家庭並不富裕且父母不在身邊，他在學校是名籃球好手，還常常主動當老師的小幫手，這次申請到寒假愛心午餐補助，讓他能在寒假練完球後能好好吃頓午餐，他非常感謝大家的幫忙。

桃園市教育局規畫寒假期間，讓學校和店家、企業合作，提供家境清寒的學生愛心午餐，即...
桃園市教育局規畫寒假期間，讓學校和店家、企業合作，提供家境清寒的學生愛心午餐，即便學校寒假沒開，學生只要拿著學校發出的餐券到指定店家中，即可兌換營養午餐。記者陳夢茹／攝影
分享

愛心寒假便利商店

延伸閱讀

走出教室夢想起飛 台北龍祥扶輪社助偏鄉學童打...

小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

寒假玩什麼？密室逃脫、田園採果 東台灣飯店推...

寒假去哪兒？ 東台灣海洋公園重金升級 棲蘭進...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

影／桃園古蹟景福宮除夕頭香不用搶 財神爺美拍還送開運金

2020-01-21 17:57

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41

竹市送餐服務過年不打烊 林智堅今化身一日送餐員

2020-01-21 15:27

小刑警查命案 揪出誰殺死了魔術師

2020-01-21 15:10

春節年假 烏來台車、內洞森林遊樂區除夕休園一天

2020-01-21 13:20

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

投入遺孤認養與志工 退休公務員三年服務百位榮民眷

2020-01-21 12:00

安平開台天后宮 新春開廟門送1500份百元紅包

2020-01-21 08:04

造橋掩埋場重啟收爐渣 地方抗議

2020-01-20 23:48

春節醫院急診、取締違規不打烊

2020-01-20 23:47

過年遊新竹 免費公車5路發

2020-01-20 23:40

柯P選總統？ 柯媽：先做好市長

2020-01-20 23:38

雜物清空 武漢陸橋變乾淨了

2020-01-20 23:37

彩繪浮球、摺紙 寒假作業玩創意

2020-01-20 23:36

燈光過亮太暗 眼睛易疲勞

2020-01-20 23:21

桃園春節推交通懶人包 YouBike春節期間不打烊

2020-01-20 15:53

苗栗原民假日藝文系列活動 賽夏文物館今年新加入

2020-01-20 15:44

竹縣警春節交通疏導結合QR code 秒成新竹通

2020-01-20 15:11

新竹市北區親子館啟用 打造兒童專屬浮島樂園

2020-01-20 13:47

春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車超吸睛

2020-01-20 12:59

就醫無礙！台大生醫今受贈輪椅50台

2020-01-20 12:58

朝陽富元教育積極投入社會公益關懷弱勢 送暖不求回報

2020-01-20 12:46

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

南投燈會驚見大媽跳廣場舞 竟是「瘋狂麥克斯」帶頭跳

2020-01-20 20:54

台南「最長地景式溜滑梯」來囉！長達12.5公尺明天啟用

2020-01-21 12:53

剛出爐的飛官從小立志當飛鷹 為父親完成未竟之夢

2020-01-21 07:30

新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43

終於通過了! 嘉縣梅山預計2月開放中巴到太和

2020-01-20 23:17

由一個半英國人打造披薩店 在台南吃得到的英國美食

2020-01-21 08:09

內湖5期違規「住宅」 10戶開罰

2020-01-20 23:50

快看身分證！上頭有「20」到南投渡假村走春免門票

2020-01-21 17:06

苗栗市婦女生育津貼1萬元首發 媽媽說賺到了

2020-01-21 12:23

過年提早 屏東兩大水果天王追貨追到最高點

2020-01-21 07:29

黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

2020-01-21 08:28

中市14期重劃區 完成最後拼圖

2020-01-21 00:15

屏東各地分送發財金發財水 庇佑鼠年發大財！

2020-01-20 18:52

年前頒布新人事 台南市經發局長、社會局長走馬上任

2020-01-21 12:54

亞洲首座太陽能教育休閒農場 讓麥寮變超浪漫

2020-01-20 19:47

影／羅東小鎮迎新春今晚點燈 來看全國最大紅燈籠

2020-01-20 21:35

影／最美魚販過年前回家殺魚 包給父母每人超過10萬元

2020-01-21 17:01

九份行人標線上路8天告發25件 瑞芳警列春節取締重點

2020-01-21 15:57

豐原人注意！廟東商圈這7天設行人徒步區好逛街

2020-01-21 14:48

故宮人氣國寶肉形石今展出 彰化近百警力看緊這塊肉

2020-01-21 15:43

螺帽業老董有愛心 連年春節前捐愛心年菜水果給弱勢

2020-01-21 11:41

OUTLET進駐歸仁 拚「城中城」

2020-01-20 23:01

警界吳怡農詢問度高 春安宣導影片擔綱演出超吸睛

2020-01-21 13:55

台南電動自行車Be-Bike年後上路

2020-01-20 23:04

環狀線10站開發案 秀朗橋站、景平站3月中開標

2020-01-20 23:40

影／佛光山光照大千今晚試燈 「大米」主燈喜氣亮相

2020-01-20 21:33

北市府小內閣異動 研考會主委賴彥霖今上任

2020-01-20 19:33

喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工

2020-01-21 07:29

下月起 梅花湖電動車禁環湖

2020-01-20 23:42

高市府拚路平有成 獲內政部考評優等

2020-01-21 11:33

「高雄觀光代言人」喊停？ 觀光局長：是轉型成活動品牌

2020-01-21 16:37

嘉縣府新聞行銷處長請辭 縣府團隊4名局處長過年後異動

2020-01-21 15:23

民眾黨30Ｋ徵助理 網友罵翻

2020-01-20 23:38

冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

2020-01-21 16:34

檢舉交通違規 實名制後有增無減

2020-01-20 23:08

過年假扮街友到北車討紅包？社會局呼籲：把愛心交給我

2020-01-21 15:43

西螺福興宮搶頭香 得主加碼送日本來回機票、金媽祖

2020-01-21 13:38

肉形石赴彰化 爌肉飯接力迎國寶

2020-01-21 00:22

高雄捷運、輕軌、渡輪、公車 2月起刷手機就能搭乘

2020-01-21 16:17

保大2帥哥秀才藝 彩繪戍守高雄意象

2020-01-21 16:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top