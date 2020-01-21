冷戰U2黑貓中隊機棚修復動工 6200萬保存黑貓軍史

桃園市前空軍桃園基地過去U2高空偵察機的黑貓中隊機棚廠（見圖）嚴重毀損，市政府緊急修復開工。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市前空軍桃園基地的黑貓中隊曾在冷戰高空偵察立功，長期風雨摧殘嚴重毀損，市政府為再現市定古蹟的歷史原貌，今天中午在大園區基地舉辦黑貓中隊飛機棚廠緊急修復開工，市長鄭文燦說，為保留前空軍桃園基地設施群，市府率先以6200萬元經費修復結構受損的黑貓機棚，希望儘快今年10月完工，保存黑貓中隊軍事文化史料。

大園區的前空軍桃園基地第35中隊飛機棚廠，俗稱黑貓中隊基地，民國50年代為台美軍事合作重要基地，透過U2高空偵察機偵察中國大陸敵情，在冷戰期間立下戰功，但是黑貓中隊機棚在歷年颱風、地震打擊，早年自日本運來鋼架組裝的黑貓中隊機棚，如今機棚結構嚴重破損、鏽蝕漏水。

桃園市政府4年前將前空軍桃園基地設施群登錄市定古蹟，並著手評估修復作業，委由建築師林鴻志展開緊急修復工程。鄭文燦表示，黑貓中隊機棚已納入文化部再造歷史現場計畫，原本範圍小，他說服民航局將基地設施群區域擴大為12公頃，包括7處61個建築物，未來總修復經費20億元，這次優先以6200萬元緊急修復鏽蝕、漏水及結構受損嚴重的黑貓機棚。

鄭文燦說，黑貓中隊在過去中華民國歷史，是重要軍史文化的一頁，從民國50年到64年是守護反共的第一線，當年台灣透過美國中情局在該此建立U2高空偵察機活動基地，該聯隊標誌是「黑貓」，被稱為黑貓中隊，藉由修復工程，希望保存軍事文化史料，延續文化價值。