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新竹過年不無聊！五大走春體驗懶人包

2020-01-21 15:43聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

快過年了，想好要去哪裡玩了嗎？看準過年的人潮，新竹不少地區照常營業，還結合創意市集等，包含新竹市立動物園、合興愛情車站市集、竹北夜市，六福村也推出票價半價、小叮噹票價優惠等活動，歡迎民眾前來走春。

一、合興愛情車站：愛情手作課、文創市集

新竹縣橫山鄉合興愛情車站這次推出暮旅市集新春場，這次帶來「文創市集X客庄文化」的藝文賞析，從初三起將有愛情手作課，包含捏麵造型小木夾、手作幸運乾燥花圈、手工蠟燭課程，現場還有親子生態故事、客家原創歌手演唱、詩詞與音樂講演以及15攤市集，讓有興趣的遊客大為驚艷。

承接合興車站的新竹縣九讚頭文化協會理事長吳界說，合興愛情車站的櫻花陸續開了，這次特別選在初三到初五（1/27~1/29），以及情人節前的週末（2/8~2/9），早上10點到下午4點半，邀請民眾在漫慢的老車站、櫻花樹下，一起來品味。另外，初一、初二合興車站內的6個工作室也正常營業，包含乾燥花店、木作店、小農在地食材、童趣火車等，歡迎民眾前來。

二、晚上可到竹北夜市吃吃喝喝

新竹縣竹北夜市位於竹北市環北路五段和新光二街交叉口。 為新竹縣內規模最大的夜市之一，這次從初一到初五都有營業，由於去年首次在春節連假試辦，效果不錯，今年也將於春節營業，現場有超過60攤夜市攤商一同前來，與民眾一起度過春節。

三、新竹市立動物園春節期間不打烊

新竹市立動物園春節期間不打烊，初一到初五照常營業，除夕休園。園方提醒，過年期間遊客眾多，只要園內停留人數超過2000人，就會啟動出入口管制，入園須排隊等候。

市府指出，大年初一至初五動物園營業時間上午9點到下午5點，河馬樂樂行銷大使一連5天每天上午10點起會在大象門與遊客合照、帶動跳，還發送限量100份的金幣巧克力，與大家歡慶新年。

市府產發處指出，春節期間交通繁忙，為服務遊客，市府交通處準備接駁專車，接駁車行駛時間為1月23日(小年夜)、1月25日至29日(初一至初五)每天8點40分首班車，其中河馬線行駛新竹火車站(晶品城停車場)至市立動物園；山羌線行駛文創館停車場(公道五路3段8號)至市立動物園，歡迎民眾多利用。

四、六福村推門票499半價

迎接2020新年假期，六福村主題遊樂園打造魔法新年市集，集結來自全台各地數十攤特色胖卡美食、手作文創、手感烘焙、小農有機、在地鮮果農產等，邊玩邊逛好吃又好玩，更與「台灣街頭藝術文化發展協會」合作，將特技、魔術、雜耍等國際級街頭藝術表演帶進遊樂園，1月23日起至2月2日期間更推出新春優惠，全民無條件同享499元半價優惠(原價999元)。

五、小叮噹

：春節期間從1月25日初一到初五，全票優惠每張350元(原價500元)、孩童優惠每張320元。
合興愛情車站裝置藝術「愛的小傘」 成熱門打卡景點，這次還有粉色系列，增添浪漫。圖...
合興愛情車站裝置藝術「愛的小傘」 成熱門打卡景點，這次還有粉色系列，增添浪漫。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
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以招牌瑪莉兄弟身影表演精湛魔術雜耍的徐開炫，將帶來國際級街頭藝術表演。圖／六福村...
以招牌瑪莉兄弟身影表演精湛魔術雜耍的徐開炫，將帶來國際級街頭藝術表演。圖／六福村提供
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新竹縣橫山鄉合興愛情車站這次推出暮旅市集新春場。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
新竹縣橫山鄉合興愛情車站這次推出暮旅市集新春場。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
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合興車站是內灣風景區的知名愛情景點，吸引旅客前來打卡。圖／新竹縣九讚頭文化協會提...
合興車站是內灣風景區的知名愛情景點，吸引旅客前來打卡。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
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新竹市立動物園春節期間不打烊，初一到初五照常營業，除夕休園。圖／市府提供
新竹市立動物園春節期間不打烊，初一到初五照常營業，除夕休園。圖／市府提供
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合興車站內有不少與愛情相關的藝術作品。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
合興車站內有不少與愛情相關的藝術作品。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
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合興車站是內灣風景區的知名景點，目前內有6個工作室進駐。圖／新竹縣九讚頭文化協會...
合興車站是內灣風景區的知名景點，目前內有6個工作室進駐。圖／新竹縣九讚頭文化協會提供
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六福村施展魔力打造全台唯一的「魔法新年市集」。圖／六福村提供
六福村施展魔力打造全台唯一的「魔法新年市集」。圖／六福村提供
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新竹春節動物園

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