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春節親子同遊新景點！竹東台泥特色公園啟用

2020-01-21 15:41聯合報 記者陳斯穎／新竹即時報導

春節倒數計時，新竹縣竹東鎮台泥舊廠區規劃特色公園今天正式啟用，吸引許多家長帶著小朋友去遊玩，縣長楊文科表示，這座公園結合人文景觀生態，紀錄台泥產業歷史並保留老樹，再加上看不到罐頭玩具、將螺絲和零件減到最低的共融作法，可望成為浪漫台三線春節假期親子同遊的熱門景點。

楊文科表示，此特色公園保留了台泥舊廠區的大理石地景藝術，並巧妙的刻畫了台泥在竹東的發展歷史，讓這座公園不僅僅是公園，還有一段城市發展的故事。另外，水泥、玻璃、木材加工等，曾是竹東重要的產業，公園命名也捨棄竹東客家親子公園、竹東好客親子公園等辨識度不高的名稱，直接以在地人的記憶命名為「竹東台泥公園」。

農業處表示，為了復刻日本紫藤花瀑的浪漫氛圍，竹東台泥公園60公尺長的花藝廊道，種植了102株紫藤，預計3年後可盛開，搭配樟樹、紅花風鈴木、青楓等喬木，以及山茶花、長紅木、厚葉石斑木及春不老等豐富的灌木，營造出色彩繽紛的綠廊，園中也保留了台泥園區中原有的大榕樹，以及具有竹東意象代表的樹杞，豎立在園區大門口，作為園區最有指標性的植栽意象。

在親子最關心的遊具部分，則突破了一般遊具設施的框架，以現有地形打造溜滑梯、地景遊具、沙坑、攀爬坡、跑酷設施等，降低維護成本壓力，竹東台泥公園也是竹東繼中正公園、二重親子公園，第三座設立的共融式公園。

農業處也指出，園區營造時，採用了LID低衝擊開發(Low Impact Development)概念進行設計，地坪皆採用透水的材質或工法，下雨時，雨水會往地下滲入回收至儲水槽，再以抽水馬達將雨水抽出用於噴灌植栽，在不改變原本低窪的地形下解決排水的問題，同時以回收水噴灌達到循環再利用的目標，是近代都市打造低衝擊公園的最佳實踐。

春節倒數計時，新竹縣竹東鎮台泥舊廠區規劃特色公園今天正式啟用，吸引許多家長帶著小...
春節倒數計時，新竹縣竹東鎮台泥舊廠區規劃特色公園今天正式啟用，吸引許多家長帶著小朋友去遊玩。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣竹東鎮台泥舊廠區規劃特色公園今天正式啟用。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹東鎮台泥舊廠區規劃特色公園今天正式啟用。記者陳斯穎／攝影
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春節倒數計時，新竹縣竹東鎮台泥舊廠區規劃特色公園今天正式啟用。記者陳斯穎／攝影
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