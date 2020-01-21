竹市送餐服務過年不打烊 林智堅今化身一日送餐員

新竹市政府針對有需求的長者提供「送餐服務」，每日最高2餐，且1年365天服務、過年也不打烊。新竹市長林智堅今天化身「一日送餐員」，到港北里長期提供餐點的自助店家打菜，並騎機車到長輩家中送暖，感謝平日辛勤送餐的志工，傳遞市府對獨居、失能長者的關懷，也希望招募更多市民加入送餐服務行列。

林智堅指出，新竹市65歲以上的長輩有5萬多人，占全市人口近12.21%，目前送餐服務人數有279人，但協助送餐的志工總共49人，為讓更多有需要的長輩和失能者獲得照顧，歡迎更多市民朋友一同加入送餐志工的行列。

在南寮經營自助餐店約6年的陳稼菁，自港北社區發展協會承接送餐服務起便與社區合作，陳稼菁笑說，因為自己不愛逛街也沒有什麼休閒活動，所以天天開門，開店至今「全年無休」，也因內心時常牽掛社區內需要送餐的長輩，所以不敢休息。

衛生長局王宗曦指出，新竹市為全台首座整合社區型送餐服務的縣市，社區型送餐是指結合社區的資源和力量，透過與合格自助餐店合作或由中央廚房備餐，再由送餐志工將便當送至長輩手中，因路程短且志工對於送餐長輩較為熟稔，一旦發現長輩有任何異狀，像是未應門或是身體不適，即可在短時間內解決問題。

新竹市目前有6家單位提供長輩送餐服務，包含財團法人基督教中華協力會附設新竹市私立伯大尼老人養護中心(北、香山區區域型)、泉明社會服務發展協會(東區區域型)、振興社區發展協會(東區)、立功社區發展協會(東區)、樹下社區發展協會(香山區)、及港北社區發展協會(北區)。