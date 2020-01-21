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新竹送餐志工楊盈香 6年不間斷超暖心

2020-01-21 15:20中央 新竹市21日電

新竹市港北里楊盈香擔任送餐志工6年來，不僅騎著機車東奔西跑，也常自掏腰包準備軟質水果，送給獨老食用。楊盈香今天表示，把長輩都當家人般看待，讓他們感到社會的溫暖。

楊盈香是長輩口中的「厝邊好朋友」，就像長輩的女兒，晚輩就稱她「阿香姨」。楊盈香表示，她在送餐過程與長輩建立良好關係，不僅餵飽長輩，也會關心長者的身體狀況，關係如同家人一樣。

楊盈香笑說，有時她若請假沒有前往送餐，長輩還會追著代班志工問「阿香今天怎麼沒有來？阿香是不是身體不舒服呢？」也藉由這樣的情誼，將整個社區緊緊相連，展現社區關懷精神。

新竹市長林智堅今天加入送餐行列，擔任「一日送餐員」，先是到自助店為長輩打菜，並騎機車到長輩家送餐。他說，感謝平日送餐志工，傳遞市府對獨居、失能長者的關懷，也盼能吸引更多民眾，一起加入志工行列。

衛生局長王宗曦指出，新竹市為全台首個整合社區型送餐服務的縣市，社區型送餐是指結合社區的資源，透過與合格自助餐店合作或由中央廚房備餐，再由送餐志工將便當送至長輩手中。

王宗曦說，因路程短且志工對於送餐長輩較為熟稔，一旦發現長輩有任何異狀，像是未應門或是身體不適，也能在短時間內解決問題。

新竹衛生局獨居

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