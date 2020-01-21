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春節年假 烏來台車、內洞森林遊樂區除夕休園一天

2020-01-21 13:20聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

春節年假期間，許多民眾都有全家大小出門遊玩，新竹林管處林務局新竹林區管理處經管烏來台車、內洞、滿月圓、東眼山、觀霧國家森林遊樂區及拉拉山巨木區，為除舊布新整備，除了1月24日除夕休園1天外，其餘春節期間皆正常開放。

林管處表示，年假期間歡迎民眾到郊外出遊走春，若到新北市，烏來區可至內洞國家森林遊樂區體驗無障礙步道、森林浴步道及內洞瀑布。

也可搭乘烏來台車可欣賞沿途山景、烏來瀑布、櫻花及體驗泡湯和走訪烏來老街景點；三峽區滿月圓國家森林遊樂區，可享受負離子與芬多精充盈的生態旅遊，以及欣賞瀑布飛洩。

春節期間，林管處也準備無痕山林燙金紅包袋，民眾只要到內洞、滿月圓、東眼山、觀霧國家森林遊樂區或火炎山生態教育館打卡標記所在地點，並分享無痕山林7項準則，就可至服務台領取，每日限量10名。

由於春節期間人潮眾多，為避免交通壅塞，前往滿月圓的民眾盡量利用大眾交通運輸工具，此外，林管處也提醒，遊樂園區全面禁菸及攜帶寵物入園。

除森林遊樂區外，新竹林管處所轄的12條登山步道也全線開放，包含東滿、北插天山、大霸尖山、霞喀羅、北德拉曼、鎮西堡巨木群、五指山、鳥嘴山、冬瓜山、馬拉邦山及加里山。

暫停開放登山步道則有3條，分別為哈盆越嶺步道、桶後越嶺步道以及紅河谷越嶺古道，此外，欲前往北插天山登山步道者，須至少提前5天前至自然保育網申請進入許可，避免未申請許可而受罰。

內洞上層瀑布。圖／新竹林管處提供
內洞上層瀑布。圖／新竹林管處提供
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櫻花下的烏來台車。圖／新竹林管處提供
櫻花下的烏來台車。圖／新竹林管處提供
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森林遊樂區烏來春節

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