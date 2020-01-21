投入遺孤認養與志工 退休公務員三年服務百位榮民眷

新竹榮民服務處除在榮民生前提供照顧服務，多年來也努力推動遺孤認養，男子阮慶華原在苗栗縣後龍鎮公所擔任公務員，退休後投入認養人與志工，三年來已服務上百位榮民眷；新竹榮服處今辦理「獨老圍爐」活動，阮慶華也到場和遺孤、獨居年長榮民相見歡，他說，「希望能在有限的生命與能力範圍內，創造無限的服務可能」。

阮慶華原在苗栗縣後龍鎮公所擔任公務員，104年退休後立志服務人群，隔年投入榮欣志工隊，三年來不斷奉獻時間與精神，定期於臺北榮總新竹分院關懷、慰問長期寄醫榮民。為服務偏遠地區弱勢退除役官兵，阮甚至帶領志工至新竹縣尖石鄉與高齡獨居榮民共餐，至今已服務上百位榮民眷。

除將心力投入於服務榮民眷，阮慶華也加入遺孤認養行列，提供善款的挹注，為需要幫助的遺孤點亮人生路，讓他們的就學及成長過程多了份溫暖，也增加孩子勇於築夢的信心與動力。

新竹榮服處藉由募集社會各界的愛心善款，照顧亡故榮民的第二代，讓失怙或單親清寒的榮民遺孤有機會繼續接受教育。今於春節前夕安排遺孤與認養人相見歡，並邀獨居年長榮民一起圍爐，提前感受年節的氣氛。阮慶華也當面鼓勵遺孤，希望他們能奮發向上。