親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

誓言脫離統獨勒索 郝龍斌宣布參選國民黨主席

大選激情過後，被忽略的「務實司改」如何重新開始？

造橋鄉民反掩埋場重啟收爐渣 苗縣府：尚需環評

2020-01-20 19:20中央社 苗栗縣20日電

苗栗縣政府環保局擬重啟停用多年的造橋鄉垃圾掩埋場，做為焚化爐飛灰掩埋去處，引發大批居民今天到場外拉白布條抗議，縣府指出，此案經審查小組決議，尚須重新進行環評。

苗栗縣造橋鄉近百名居民今天集結在造橋平興垃圾掩埋場大門前，手持寫有「爐灰爐渣、事業廢棄物滾出造橋」抗議布條，堅決反對焚化爐底渣、飛灰進入掩埋場，並強調若政府不顧民意強行進場，將不惜發動封路抗爭。

民國97年苗栗縣焚化爐啟用後，造橋鄉垃圾掩埋場隨之停用迄今。「反造橋掩埋場收焚化爐底渣飛灰自救會」代會長邱萬祿指出，造橋鄉平興村過去遭受垃圾掩埋場汙染逾30年，如今又突然要轉作廢爐灰渣處理場，令造橋鄉民憤慨，「不應是苗栗的三等公民」。

造橋鄉民潘福田指出，平興村宜住宜遊，原本垃圾掩埋場要改成「生態公園」，環境好不容易逐漸改善，如果又要進爐渣，掩埋場位於社區上游，汙染將一路延伸到造橋村、談文村、朝陽村，甚至包括竹南鎮、頭份市等地區，都可能無一倖免。

苗栗縣政府環保局表示，目前苗栗縣焚化爐產生之飛灰固化物安排掩埋於頭份掩埋場，以現階段量體評估，約3至5年後將趨於飽和，勢必需另謀去處，基於整體運輸距離成本考量，經評估縣內各鄉鎮既有掩埋場距離最近且尚未封閉者，認為造橋掩埋場較可行，因此107年由鄉公所邀集環保局與村民進行說明座談會，去年下半年啟動環境差異分析調查。

環保局廢棄物管理科長沈鳳臺指出，此案開發單位為造橋鄉公所，經環差分析審查專案小組現勘認為，此案不符環差定義，因此決議退回，請開發單位提送完整環評報告再審，換言之，此案須全面性重新審視並進行環境影響評估。

苗栗縣焚化爐

延伸閱讀

環團：中火環評誤導 大開擴增煤電方便門

中火環評闖關 環團：恐大開中火擴增煤電方便之...

中火建燃氣機組下午環評 環保署：排放減量效果...

中火新機組今環評闖關 林明溱：中央蠻幹將發動...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

苗栗原民假日藝文系列活動 賽夏文物館今年新加入

2020-01-20 15:44

竹縣警春節交通疏導結合QR code 秒成新竹通

2020-01-20 15:11

新竹市北區親子館啟用 打造兒童專屬浮島樂園

2020-01-20 13:47

春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車超吸睛

2020-01-20 12:59

就醫無礙！台大生醫今受贈輪椅50台

2020-01-20 12:58

朝陽富元教育積極投入社會公益關懷弱勢 送暖不求回報

2020-01-20 12:46

苗中共讀站揭牌 首推生態營

2020-01-20 00:06

寒士尾牙410桌 縣市長出席致意

2020-01-20 00:02

桃市府歲末宣導 鄭文燦揮毫

2020-01-19 23:58

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

角板山櫻姿煥發

2020-01-19 23:34

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

竹縣邀1400名寒士享宴 發放500元溫暖過春節

2020-01-19 15:34

中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

2020-01-19 15:29

竹市府春節前夕幸福圍爐 265名獨居長輩揪感心

2020-01-19 15:26

桃園寒士尾牙席開210桌 鄭文燦親出席舉杯同樂

2020-01-19 14:38

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名

2020-01-19 14:30

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

林右昌：館長不必道歉 願上直播聊體育產業發展

2020-01-20 16:44

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

影／看狗抓耗子！甘蔗田土狗抓田鼠緊張刺激

2020-01-20 15:50

環狀線試營運 新店十四張加速發展

2020-01-20 16:33

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top