造橋鄉民反掩埋場重啟收爐渣 苗縣府：尚需環評

苗栗縣政府環保局擬重啟停用多年的造橋鄉垃圾掩埋場，做為焚化爐飛灰掩埋去處，引發大批居民今天到場外拉白布條抗議，縣府指出，此案經審查小組決議，尚須重新進行環評。

苗栗縣造橋鄉近百名居民今天集結在造橋平興垃圾掩埋場大門前，手持寫有「爐灰爐渣、事業廢棄物滾出造橋」抗議布條，堅決反對焚化爐底渣、飛灰進入掩埋場，並強調若政府不顧民意強行進場，將不惜發動封路抗爭。

民國97年苗栗縣焚化爐啟用後，造橋鄉垃圾掩埋場隨之停用迄今。「反造橋掩埋場收焚化爐底渣飛灰自救會」代會長邱萬祿指出，造橋鄉平興村過去遭受垃圾掩埋場汙染逾30年，如今又突然要轉作廢爐灰渣處理場，令造橋鄉民憤慨，「不應是苗栗的三等公民」。

造橋鄉民潘福田指出，平興村宜住宜遊，原本垃圾掩埋場要改成「生態公園」，環境好不容易逐漸改善，如果又要進爐渣，掩埋場位於社區上游，汙染將一路延伸到造橋村、談文村、朝陽村，甚至包括竹南鎮、頭份市等地區，都可能無一倖免。

苗栗縣政府環保局表示，目前苗栗縣焚化爐產生之飛灰固化物安排掩埋於頭份掩埋場，以現階段量體評估，約3至5年後將趨於飽和，勢必需另謀去處，基於整體運輸距離成本考量，經評估縣內各鄉鎮既有掩埋場距離最近且尚未封閉者，認為造橋掩埋場較可行，因此107年由鄉公所邀集環保局與村民進行說明座談會，去年下半年啟動環境差異分析調查。

環保局廢棄物管理科長沈鳳臺指出，此案開發單位為造橋鄉公所，經環差分析審查專案小組現勘認為，此案不符環差定義，因此決議退回，請開發單位提送完整環評報告再審，換言之，此案須全面性重新審視並進行環境影響評估。