桃園春節推交通懶人包 YouBike春節期間不打烊

1月23至29日7天春節即將來到，桃園市府為讓市民快樂返鄉及出遊，於交通局官網細心統整相關交通資訊包含航空、道路、軌道、公共運輸等疏運措施和服務電話，網站也提供不同搭乘需求、路況查詢所需要的APP載點，讓民眾順利掌握即時交通資訊，一路通暢歡渡農曆春節HAPPY GO。

交通局表示，今年農曆春節期間本府運用大數據分析農曆交通特性加強疏導，並推薦市民使用市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，裡面整合了桃園機場航班、高快速公路及平面道路交通資訊、軌道運輸(高鐵、台鐵、桃園捷運、台北捷運等)，以及桃園市公車動態資訊、計程車、停車資訊(停車場位置、繳費、拖吊查詢等)、電動機車與YouBike等資訊，內容包含市民朋友外出幾乎會使用到各種運具的資訊，也提供行程與路徑規畫非常便利，歡迎市民朋友踴躍下載使用。

交通局長劉慶豐指出，農曆春節期間高速公路往往是最壅塞的，尤其國道1號楊梅到新竹、國道3號鶯歌到龍潭等路段更為壅塞，建議市民朋友改行駛省道台1線及台3線避開壅塞路段，他提醒市民朋友長途走國3，短途不要上國道。若欲往桃園機場方向的旅客，請提早出門，並多利用自助報到、自動通關等設施，以免耽誤旅程。

為使市民朋友於農曆春節期間順暢行，市府彙整各運具交通管制及疏導措施，相關網站如下：

桃園國際機場：春節期間每天最大航班為840航班日、16萬4000人進出桃機，機場公司網站https://www.taoyuan-airport.com。

國道高速公路：網站https://www.freeway.gov.tw，或撥1968免付費專線。

台灣高鐵：網站http://www.thsrc.com.tw。

台鐵：https://www.railway.gov.tw，共加開279列次及加掛車廂977輛次。

桃園機場捷運：www.tymetro.com.tw，1月22日至23日、1月28日至31日等6天延長營運至凌晨1點，每天加開10班次，

交通部公路總局：https://www.thb.gov.tw。

桃園市公車及免費公車：https://ebus.tycg.gov.tw。

桃園市計程車：1月20日至29日，除依核定收費方式，每趟次加價50元；臺灣桃園國際機場排班計程車按趟次計費，每趟次加價100元。

桃園市路邊停車：收費車格、桃園巨蛋園區路外停車場、大溪停二停車場及月眉停車場、平鎮區公所停車場及龍潭區舊鄉代會停車場等停車場於春節期間1月23日至29日暫停收費，停車收費單據截止日於該期間者，也寬限至1月31日。

違規拖吊：春節期間仍需遵守道路交通規則，違規取締執法不打烊，桃園市拖吊移置保管場仍維持每天8點至深夜12點領車作業。市警局公務拖吊對重大嚴重違規停車如並排停車、停車於消防通道或消防栓前及顯有妨礙人車通行等處，仍會被開單及移置保管。