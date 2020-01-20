親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

桃園春節推交通懶人包 YouBike春節期間不打烊

2020-01-20 15:53聯合報 記者鄭國樑／即時報導

1月23至29日7天春節即將來到，桃園市府為讓市民快樂返鄉及出遊，於交通局官網細心統整相關交通資訊包含航空、道路、軌道、公共運輸等疏運措施和服務電話，網站也提供不同搭乘需求、路況查詢所需要的APP載點，讓民眾順利掌握即時交通資訊，一路通暢歡渡農曆春節HAPPY GO。

交通局表示，今年農曆春節期間本府運用大數據分析農曆交通特性加強疏導，並推薦市民使用市府推出免費的「桃園輕鬆GO」手機APP，裡面整合了桃園機場航班、高快速公路及平面道路交通資訊、軌道運輸(高鐵、台鐵、桃園捷運、台北捷運等)，以及桃園市公車動態資訊、計程車、停車資訊(停車場位置、繳費、拖吊查詢等)、電動機車與YouBike等資訊，內容包含市民朋友外出幾乎會使用到各種運具的資訊，也提供行程與路徑規畫非常便利，歡迎市民朋友踴躍下載使用。

交通局長劉慶豐指出，農曆春節期間高速公路往往是最壅塞的，尤其國道1號楊梅到新竹、國道3號鶯歌到龍潭等路段更為壅塞，建議市民朋友改行駛省道台1線及台3線避開壅塞路段，他提醒市民朋友長途走國3，短途不要上國道。若欲往桃園機場方向的旅客，請提早出門，並多利用自助報到、自動通關等設施，以免耽誤旅程。

為使市民朋友於農曆春節期間順暢行，市府彙整各運具交通管制及疏導措施，相關網站如下：

桃園國際機場：春節期間每天最大航班為840航班日、16萬4000人進出桃機，機場公司網站https://www.taoyuan-airport.com。

國道高速公路：網站https://www.freeway.gov.tw，或撥1968免付費專線。

台灣高鐵：網站http://www.thsrc.com.tw。

台鐵：https://www.railway.gov.tw，共加開279列次及加掛車廂977輛次。

桃園機場捷運：www.tymetro.com.tw，1月22日至23日、1月28日至31日等6天延長營運至凌晨1點，每天加開10班次，

交通部公路總局：https://www.thb.gov.tw。

桃園市公車及免費公車：https://ebus.tycg.gov.tw。

桃園市計程車：1月20日至29日，除依核定收費方式，每趟次加價50元；臺灣桃園國際機場排班計程車按趟次計費，每趟次加價100元。

桃園市路邊停車：收費車格、桃園巨蛋園區路外停車場、大溪停二停車場及月眉停車場、平鎮區公所停車場及龍潭區舊鄉代會停車場等停車場於春節期間1月23日至29日暫停收費，停車收費單據截止日於該期間者，也寬限至1月31日。

違規拖吊：春節期間仍需遵守道路交通規則，違規取締執法不打烊，桃園市拖吊移置保管場仍維持每天8點至深夜12點領車作業。市警局公務拖吊對重大嚴重違規停車如並排停車、停車於消防通道或消防栓前及顯有妨礙人車通行等處，仍會被開單及移置保管。

公共自行車租賃站YouBike 春節期間不打烊，全天24小時維持公共自行車租賃服務。

桃園輕鬆GO手機APP提供各項交通資訊及功能。圖／桃園市政府交通局提供
桃園輕鬆GO手機APP提供各項交通資訊及功能。圖／桃園市政府交通局提供
分享

春節桃園機場停車場公共運輸計程車

延伸閱讀

藝術家個展、特賣會 台中百貨業者提供不同春節...

屏東啟動春節交通 計程車今起加收50元

竹縣警春節交通疏導結合QR code 秒成新...

春節急難救助不打烊 新北連5年發平安袋

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

苗栗原民假日藝文系列活動 賽夏文物館今年新加入

2020-01-20 15:44

竹縣警春節交通疏導結合QR code 秒成新竹通

2020-01-20 15:11

新竹市北區親子館啟用 打造兒童專屬浮島樂園

2020-01-20 13:47

春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車超吸睛

2020-01-20 12:59

就醫無礙！台大生醫今受贈輪椅50台

2020-01-20 12:58

朝陽富元教育積極投入社會公益關懷弱勢 送暖不求回報

2020-01-20 12:46

苗中共讀站揭牌 首推生態營

2020-01-20 00:06

寒士尾牙410桌 縣市長出席致意

2020-01-20 00:02

桃市府歲末宣導 鄭文燦揮毫

2020-01-19 23:58

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

角板山櫻姿煥發

2020-01-19 23:34

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

竹縣邀1400名寒士享宴 發放500元溫暖過春節

2020-01-19 15:34

中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

2020-01-19 15:29

竹市府春節前夕幸福圍爐 265名獨居長輩揪感心

2020-01-19 15:26

桃園寒士尾牙席開210桌 鄭文燦親出席舉杯同樂

2020-01-19 14:38

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名

2020-01-19 14:30

迎新春廉政宣導玩闖關 鄭文燦揮毫「喜」字同樂

2020-01-19 13:36

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長

2020-01-19 17:11

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌

2020-01-19 18:00

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

寶美樓 日治時期酒家飄咖啡香

2020-01-19 23:16

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top