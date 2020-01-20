親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

苗栗原民假日藝文系列活動 賽夏文物館今年新加入

2020-01-20 15:44聯合報 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗...
苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗栗縣政府提供
分享

苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，規畫在泰雅文物館及賽夏民俗文物館，透過音樂、舞蹈展現原鄉傳統文化特色，苗栗縣長徐耀昌今天歡迎全國民眾到原鄉深度旅遊，體驗原住民人文風情。

徐耀昌、苗栗縣議員黃月娥、楊文昌、南庄鄉代理鄉長陳永賢、縣府原民中心主任蔣意雄等人，今天在縣府大廳推薦原住民族假日藝文系列活動，泰安鄉泰雅文物館1月25日至29日每天，2月10日至12月底每周六下午2點20分至3點，周日上午10點至中午12點，共計安排4組歌舞團體、3組樂團、2組學校團體、10組街頭藝人表演。

泰安鄉除了白天展演活動，4月至10月每個月的第2個周六晚間7點至9點擧辦「星光草地野餐會」，其中，4月、6月、8月、10月為「星光草地音樂會」，邀請舊匠樂團、山人組樂團、懷舊樂團等演出，5月、7月、9月為「親子露天星光電影院」，以露天螢幕分別播放電影玩具總動員4、獅子王、無敵破壞王2。

首次擧辦假日藝文展演活動的南庄鄉賽夏族民俗文物館，今年2月8日至12月底每個月第2、4周的周六下午2點20分至3點，共邀請3組歌舞團體、1組樂團、9組街頭藝人推出21場次精彩表演。

苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗...
苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗栗縣政府提供
分享
苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗...
苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗栗縣政府提供
分享

文物原住民苗栗縣徐耀昌

延伸閱讀

藝文成都：全球最酷 50 城市街區「钂鈀街」

苗中共讀站揭牌 首推生態營

學童參與藝文集章送禮 頭份市長期待成指標性藝...

國民黨鐵票缺角 伍麗華陳瑩改變原民政治版圖

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

桃園春節推交通懶人包 YouBike春節期間不打烊

2020-01-20 15:53

竹縣警春節交通疏導結合QR code 秒成新竹通

2020-01-20 15:11

新竹市北區親子館啟用 打造兒童專屬浮島樂園

2020-01-20 13:47

春節免費公車！新竹縣推5路線 皮皮獅彩繪車超吸睛

2020-01-20 12:59

就醫無礙！台大生醫今受贈輪椅50台

2020-01-20 12:58

朝陽富元教育積極投入社會公益關懷弱勢 送暖不求回報

2020-01-20 12:46

苗中共讀站揭牌 首推生態營

2020-01-20 00:06

寒士尾牙410桌 縣市長出席致意

2020-01-20 00:02

桃市府歲末宣導 鄭文燦揮毫

2020-01-19 23:58

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

角板山櫻姿煥發

2020-01-19 23:34

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

竹縣邀1400名寒士享宴 發放500元溫暖過春節

2020-01-19 15:34

中壢仿台北建轉運站？ 交通局：等鐵路地下化完成

2020-01-19 15:29

竹市府春節前夕幸福圍爐 265名獨居長輩揪感心

2020-01-19 15:26

桃園寒士尾牙席開210桌 鄭文燦親出席舉杯同樂

2020-01-19 14:38

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

內政部道路評鑑 桃園蘆竹路平全國第一名

2020-01-19 14:30

迎新春廉政宣導玩闖關 鄭文燦揮毫「喜」字同樂

2020-01-19 13:36

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

盧秀燕串連藍7縣市 成立空汙專案辦公室

2019-12-21 19:20
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長

2020-01-19 17:11

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌

2020-01-19 18:00

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

寶美樓 日治時期酒家飄咖啡香

2020-01-19 23:16

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top