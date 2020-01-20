苗栗原民假日藝文系列活動 賽夏文物館今年新加入

苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，縣府今天推介。圖／苗栗縣政府提供 分享 facebook

苗栗縣原住民族假日藝文系列活動今年以「原藝．原風情」為主題，規畫在泰雅文物館及賽夏民俗文物館，透過音樂、舞蹈展現原鄉傳統文化特色，苗栗縣長徐耀昌今天歡迎全國民眾到原鄉深度旅遊，體驗原住民人文風情。

徐耀昌、苗栗縣議員黃月娥、楊文昌、南庄鄉代理鄉長陳永賢、縣府原民中心主任蔣意雄等人，今天在縣府大廳推薦原住民族假日藝文系列活動，泰安鄉泰雅文物館1月25日至29日每天，2月10日至12月底每周六下午2點20分至3點，周日上午10點至中午12點，共計安排4組歌舞團體、3組樂團、2組學校團體、10組街頭藝人表演。

泰安鄉除了白天展演活動，4月至10月每個月的第2個周六晚間7點至9點擧辦「星光草地野餐會」，其中，4月、6月、8月、10月為「星光草地音樂會」，邀請舊匠樂團、山人組樂團、懷舊樂團等演出，5月、7月、9月為「親子露天星光電影院」，以露天螢幕分別播放電影玩具總動員4、獅子王、無敵破壞王2。